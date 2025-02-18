Altınordu'da Alper Tursun'un Başarısı ve Tesis Açılımları - Son Dakika
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Altınordu'da Alper Tursun'un Başarısı ve Tesis Açılımları

Altınordu\'da Alper Tursun\'un Başarısı ve Tesis Açılımları

Altınordu'da sol bek Alper Tursun, son iki maçta attığı gollerle takımına katkı sağladı ancak aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Ayrıca, Altınordu, Torbalı'daki tesislerini dış kulüplere açarak Zenit St. Petersburg'un genç takımlarını ağırlıyor.

18.02.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirvenin 9 puan gerisinde 47 puanla 3'üncü sırada yer alan Altınordu'da sol bek Alper Tursun, son 2 haftada Erzincanspor (D) ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'a attığı 2 golle takımının topladığı 6 puana direkt katkı sağladı. Sezonun ilk yarısında 2 kez rakip fileleri sarsan tecrübeli savunma oyuncusu takımının bu 2 karşılaşmayı kaybetmesi nedeniyle buruk sevinç yaşamıştı. Alper bu kez attığı gollerin ardından galibiyet sevinci de yaşayarak moral buldu. Kırmızı-lacivertli ekibin zirve yarışına tutunmasında pay sahibi olan deneyimli defans oyuncusu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Sezon başında Karaman FK'dan transfer edilen Alper, ikinci dönemini geçirdiği Altınordu'da en istikrarlı isimlerden biri olmayı başardı. Ligde oynanan 23 maçın 22'sinde ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki futbolcu ilk yarıda Batman Petrolspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken 84'te skoru 2-1'e getirse de Altınordu sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Alper, yine ilk yarıda İzmir'deki İskenderunspor maçında 15'te skoru 1-1'e getirmesine rağmen İzmir ekibi maçı 2-1 kaybetti. Alper son 2 haftada 24Erzincanspor'u 3-0 yendikleri müsabakada 23'te takımının 2'nci golünü atarken, iç sahadaki 3-2'lik Ankaraspor maçında 66'da galibiyet golüne imza attı. Cezalı olan Alper, Kastamonu deplasmanında forma giyemeyecek.

TESİSLERİNİ ZENİT'E AÇTI

Altınordu, altyapı takımlarının dağılmasının ardından Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşykesi'nin kapılarını kamp yapmak isteyen yabancı kulüplerin hizmetine sundu. "Tesislerimizi dünya futbolunun akademilerine açıyoruz" mesajı veren kırmızı-lacivertliler, "Altınordu FK, ülkemizin ve Avrupa'nın sayılı tesislerinden olan İzmir Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin akademilerine açıyor. Örneğin şu anda Rusya'nın en ünlü kulübü Zenit St. Petersburg'un U17, U6 ve U15 takımları kamp yapmaktalar. 89 kişilik kafileyle 2 hafta kalacaklar" ifadelerine yer verildi. Daha önce Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers ve Katar'dan Aspire Academy genç takımlarının tesislerde konakladığı hatırlatıldı. Türkiye'den profesyonel takımlara da tesis kapılarının açık olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'da Alper Tursun'un Başarısı ve Tesis Açılımları - Son Dakika

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