Altınordu\'da Bahattin Karahan Antrenmanlara Döndü

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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen sağ kanat oyuncusu Bahattin Karahan tedavisinin sona ermesiyle antrenmanlara katılmaya başladı. Son olarak ikinci yarının ilk haftasında 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan İnegölspor maçında görev yapan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu son 5 haftadaki Kepezspor, Isparta 32 Spor (D), Kırklarelispor, 24Erzincanspor (D) ve Sincan Belediyesi Ankaraspor müsabakalarını kaçırdı.

Sezon başında Alman ekibi SC Wiedenbrück'ten transfer edilen Bahattin, görev yaptığı 18 maçta 5 kez rakip fileleri sarsarken, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Genç futbolcunun antrenmanların bazı bölümlerinde takıma katıldığı belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu oynanması gereken maçların 2 Nisan'a ertelenmesinin ardından İzmir temsilcisi 1 Mart'ta evinde oynayacağı Beykoz Anadoluspor maçına odaklandı. Alper cezalı olduğu Altınordu'da Bahattin'in kadroda yer alması bekleniyor.