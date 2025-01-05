Altınordu'nun Teknik Patronu Olcay Şahan, Eski Takım Arkadaşlarını Transfer Etti - Son Dakika
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Altınordu'nun Teknik Patronu Olcay Şahan, Eski Takım Arkadaşlarını Transfer Etti

Altınordu\'nun Teknik Patronu Olcay Şahan, Eski Takım Arkadaşlarını Transfer Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, teknik direktör Olcay Şahan'ın eski takım arkadaşları Alper Tursun, Kaan Baysal ve Mete Yıldız'ı transfer ederek başarıya odaklandı. Sezon başında takıma katılan oyuncular, ilk yarıda önemli katkı sağladı.

05.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:00
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'nun genç teknik patronu Olcay Şahan, sezon başında İzmir temsilcisine transfer ettirdiği 3 eski takım arkadaşına bolca süre verdi. Futbolculuk döneminde 4,5 sezon forma giydiği ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş'ta parlayıp A Milli Takım'a yükselen, daha sonra Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla Süper Lig'de mücadele eden Olcay Şahan kariyerinin son dönemini 2'nci Lig'de geçirdi. 37 yaşındaki çalıştırıcı bu dönemdeki takım arkadaşlarını unutmadı.

Gurbetçi teknik adam Afyonspor ve Ankaraspor'dan kendisi gibi gurbetçi olan eski takım arkadaşlarından sol bek Alper Tursun, orta saha oyuncusu Kaan Baysal ve stoper Mete Yıldız'ı sezon başında Altınordu'ya transfer ettirdi. Kırmızı-lacivertlilerde Alper ilk yarıda oynanan 17 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıkarken, Kaan sakat olduğu 1 maç dışında 16 müsabakada 11'de yer buldu. İlk 4 hafta yedek soyunup 2 kez oyuna giren Mete ise son 13 karşılaşmada ilk 11'deki yerini kaptırmadı. İlk yarıda Kaan 4, Alper ise 2 gol kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'nun Teknik Patronu Olcay Şahan, Eski Takım Arkadaşlarını Transfer Etti - Son Dakika

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