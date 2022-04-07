Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı! - Son Dakika
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Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!

07.04.2022 19:30

Karadeniz Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Balıspor ile Kandilli Belediyespor arasında oynanan Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu maçının son düdüğüyle birlikte yaşanan olayı polis biber gazı kullanarak ayırdı. 10 futbolcu yaralandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 futbolcu hastaneye kaldırılırken, 8 futbolcu ise olay yerine gelen ambulansta tedavi gördü.

POLİS TAKVİYESİ İSTENDİ

Ereğli 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Balıspor grubun lideri Kandilli Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda 2 futbolcusu kırmızı kart gören Kandilli Belediyespor, karşılaşmayı da 2-0 kaybetti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı. Kandilli Belediyesporlu futbolcular ile Balısporlu futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran futbolcuları ayırmakta güçlük çekilence polis takviyesi istendi.

Amatör Lig'de büyük rezillik! Futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı, hastaneye kaldırılanlar var
Amatör Lig'de büyük rezillik! Futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı, hastaneye kaldırılanlar var

10 FUTBOLCU YARALANDI

Sahaya giren polis ekipleri kavga eden sporcu ve yöneticileri biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Uzun süren arbedenin ardından oyuncuların sahadan çıkarılması ile kavga sona erdi. Kavgada Balısporlu yaklaşık 10 oyuncu yaralandı. 8 futbolcu olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi görürken, futbolculardan Mete Yağız ve Furkan Turan ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amatör Lig'de büyük rezillik! Futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı, hastaneye kaldırılanlar var
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