Amed ve Erzurumspor 2-2 Berabere Kaldı

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Samet Özkul, Berkay Erdemir
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Sinan Kurt, Y. Cassubie (Dk. 46 Oktay Aydın), Alberk Koç(Dk. 78 Çekdar Orhan), Dia Saba, A. Traore (Dk. 77 Kahraman Demirtaş), Fernando (Dk. 77 Muhammed Yıldırım), Mbaye Diagne
ERZURUMSPOR: M. Orbanic, Yakup Kırtay, G. Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, B. Baiye, G. Crociata(Dk. 90+2 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 90+2 Furkan Özhan), Sefa Akgün (Dk. 78 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 M. Bozic), Eren Tozlu (Dk. 90+2 Gerxhaliu)
GOLLER: Dk. 10 Dia Saba, Dk. 58 Fernando (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 8 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 87 Eren Tozlu (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Dk. 65 Dia Saba, Dk. 83 Muhammed Yıldırım, Dk. 83 Oktay Aydın, Dk. 86 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 29 G. Giorbelidze Dk. 87 Mustafa Yumlu, Dk. 88 Eren Tozlu (Erzurumspor)
Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.
Konuk Erzurumspor, 8'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Amed Sportif Faaliyetler, 10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Murat Uçar'ın ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen Dia Saba, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturarak maçta beraberliği getirdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Cassubie'nin yerine Oktay Aydın oyuna girdi.
Amed Sportif Faaliyetler, 58'inci dakikada Fernando'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Erzurumspor, Eren Tozlu'nun 87'nci dakikada penaltıdan attığı golle maçta eşitliği yakaladı: 2-2.
Maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
