Ampute Milli Takım golcüsü Barış Telli, 2026 Dünya Kupası\'nda zirveyi korumak istiyor

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Barış Telli, "Zirveyi korumak ve son dünya şampiyonu olarak da Meksika'da düzenlenecek kupa heyecanını hep birlikte yaşamak istiyoruz. Önemli olan zaten orada milli takımımızı hem başarıyla temsil etmek ve tabi bu emeklerimizin sonucu olarak da o kupayı alıp, ülke olarak sevinmek istiyoruz" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Barış Telli, 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIMIMIZI BAŞARIYLA TEMSİL ETMEK'

Zirveyi korumanın önemli olduğunu vurgulayan Barış Telli, "Öncelikle Dünya Kupası bizi heyecanlandırıyor. Şu an hazırlık kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabi zorlu bir süreç geçmesine rağmen hocalarımızın teknik, taktik ve antrenman metotlarını yaparak iyi bir ekiple Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Ampute futbol zaten geçmişten itibaren her zaman zirvede olan bir takım olarak dünyaya meydan okuyan milli takımımız var. 2007'den itibaren hep ilk üçtedir. Son dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonası da yine bizim ampute futbol milli takımımıza ait. Önemli olan zaten bu zirveyi korumak. Son dünya şampiyonu olarak da Meksika'da düzenlenecek kupa heyecanını hep birlikte yaşamak istiyoruz. Önemli olan zaten orada milli takımımızı hem başarıyla temsil etmek ve tabi bu emeklerimizin sonucu olarak da o kupayı alıp, ülke olarak sevinmek istiyoruz" diye konuştu.

'SON DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK DA O KUPANIN HEYECANINA GİDECEĞİZ'

Milli formanın bayrak yarışı olduğunu da söyleyen ve 'Ampute Messi' olarak bilinen golcü futbolcu, "Kampımız yorucu olmasına rağmen hem gençlerimizin aramızda olması hem tecrübeli arkadaşlarımızın kampta olması tabii ki heyecan veriyor. Bu bir bayrak. Gençler alttan gümbür gümbür geliyor. Onlar hem ligde tecrübe kazanıyorlar. Şimdi hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'na katılıp daha iyi yerlere mücadele edip son dünya şampiyonu olarak da o kupanın heyecanına gideceğiz. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Filistin olaylarından dolayı İsrail ile maçımız denk gelmişti ve çok farklı bitti. Gerçekten hiç acımadık. Onların zulmü, vermiş olduğu insani değerlerine aykırı hareketler ve çocukları katletmeleri hepimizin olduğu gibi içinde büyük bir sorun. İsrail'le oynadığımızda hiçbir zaman acımıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla golleri atıyoruz. Belki füze atamıyoruz ama kalelerine golleri atıyoruz. İnsani değerleri bilmeyen, zulüm eden bir ülke, dünya buna göz yumsa da bizler göz yummuyoruz" ifadelerini kulandı.