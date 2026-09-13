Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz, şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika
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Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz, şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz, şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
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Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, 13-22 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdükleri hazırlıkla ilgili "İnşallah şampiyon gidip şampiyon döneceğiz" dedi.

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Gerçekten iyi hazırlanıyoruz. Son Avrupa ve dünya şampiyonuyuz. Dolayısıyla da bu millet bizden şampiyonluk bekliyor. Şampiyonluğun da karşılığını inşallah vereceğiz. Biz; 'Allah'ın bize bahşettikleri kaybettiklerimizden ibaret değildir' anlayışı ile hareket ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada bulunacağız. Bulunduğumuz kategoride ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız. İnşallah şampiyon gidip şampiyon döneceğiz" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Ay-yıldızlıların tecrübeli teknik direktörü İsmal Temiz Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kayseri'deki tesisleri çok beğendiğini söyleyen Temiz, "Dünyanın en güzel tesislerinden bir tanesindeyiz. Bu tesisleri bize tahsis eden eski Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Bizim için bütün imkanları burada seferber ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir tesisi kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

'EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN SAHADA BULUNACAĞIZ'

Son Dünya Kupası şampiyonu unvanını korumak için sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini de söyleyen İsmail Temiz, "Gerçekten iyi hazırlanıyoruz. Son Avrupa ve dünya şampiyonuyuz. Dolayısıyla da bu millet bizden şampiyonluk bekliyor. Şampiyonluğun da karşılığını inşallah vereceğiz. Biz; 'Allah'ın bize bahşettikleri kaybettiklerimizden ibaret değildir' anlayışı ile hareket ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada bulunacağız. Bulunduğumuz kategoride ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız. İnşallah şampiyon gidip şampiyon döneceğiz. Günde 2 antrenman yapıyoruz. 17 Eylül'de kamp bitecek. 18'inde çıkış yapacağız. Yüksek irtifada kuvvet ve güç topluyoruz. İnşallah bize destek verenlerin yüzünü kara çıkarmayacağız" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUĞUN AĞIR BİR YÜKÜ VAR'

Güçlü rakipleri olduğunu da belirten Temiz, "Bu unvanı korumak için sahada çalışıyoruz. Ampute futbol 2'nci Dünya Savaşı gazilerini rehabilite etmek amacıyla başlıyor. Bizde de 2003 yılında biz gaziler üzerinde başlıyor. Ülkemiz geneline yayılıyor. Yüzlerce sporcumuz var. 50 yıl geriden başladığımız bir branşı 50 yıllık açığı bize verilen desteklerle birlikte kapatmış olduk. Ampute futbol şu an dünyada Türkiye'den soruluyor. Dünya üzerinde de bu alanda en büyük ligi olan ülkeyiz. Son Dünya Şampiyonu olmamızın üzerimizde ağır bir yükü var. Onun sorumluluğunu da hissediyoruz. Güçlü rakiplerimiz var. Bunların başında Brezilya, Polonya, İngiltere, Gana ve Angola var. Gerçekten çok güçlüler. Her geçen gün de daha da güçleniyorlar. Bizim en büyük avantajımız favoriyiz. Sporcu havuzumuz çok. Gençlerimiz çok. İnşallah bu güçle, heyecanla, bu şevkle gidersek kupayı da finalde alıp geleceğiz" ifadelerinde bulundu.

'İSRAİL'İ SPORTİF ANLAMDA ÇİMLERE GÖMDÜK'

Siyasi gerilimlerin sahada cevabını verdiklerini de sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Son Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçımız İsrail'leydi. İsrail'in çoluk çocuk demeden masum insanları katletmesi bizim için kabul edilemez bir şey. Biz, Türk milleti olarak da masumun ve mazlumun yanında olan her zaman onlara destek olan bir milletiz. İsrail ile de bizim sportif anlamda çimlere gömmemiz gerektiğini de biliyorduk. O heyecanı anlatmak yetmez. Yaşanır. İsrail'i 6-0 yenerek çimlere gömdük ve soyunma odasında kavga ettik. Kavga sebebi de yenilgiyi hazmedemediklerinden dolayı oldu. Daha önce böyle bir tokat yememişlerdi. Orada da Türk taraftarlarının bayrağımızın yanında Filistin bayrağı açması etkili oldu. Takım kaptanımızın da 'çocuk katili' demesinden dolayı ceza almıştı" ifadelerini kullandı.

'ONLARLA KENDİMİZİ AYNI KATEGORİYE KOYMUYORUZ'

A Milli Futbol Takımı'nın Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda başarısız olması sonrası yapılan eleştirilere karşı sorulan soruya ise İsmail Temiz, "Kadın voleybolundan büyük başarılar elde etmiş milletiz. Gururlanıyoruz. A Milli Futbol Takımımızın başarısız olması da bizi derinden yaralıyor. Onlarla kendimizi aynı kategoriye koymuyoruz. Çünkü, A Milli Takımımız farklı evrede mücadele ettiğinden dolayı 'keşke başarılı olsaydık' diyoruz. Ama, milletimizin başarıya aç, duygusal bir millet olduğu için elimizden geleni yapıp, milletimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hiç kimse ile hiçbir branşta kendimizi aynı kefeye koymuyoruz. Çünkü, hepsi ayrı branşlar ve ayrı mecralar ve ayrı mücadele alanları olduğunu düşünüyoruz" cevabını verdi.

'YETENEK TARAMASI BULUP KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 1 uzvunu kaybeden vatandaşların yeniden sosyal hayata kazandırılması için çalışma başlattıklarına da dikkat çeken Temiz, "100 yılın felaketini yaşadık. 11 il depremden etkilendi. Bu 11 ilde her yaş grubundan 90 bin vatandaşımız 1 uzvunu yitirdi. Ampute 1 uzvunu kaybedenlerin oynayacağı bir branş olduğundan dolayı da çalışma başlattık. Bu insanlarımızı yetenek taraması ile bulup, ampute futbola kazandırmak istiyoruz. Hangi yaş grubundan olursa olsun yaşları ileri yaştaysa rehabilte amaçlı, genç yaştaysa sporla rehabilite edip sosyal hayata kazandırma amacıyla çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İsmail Temiz, Erciyes, Kayseri, Sonora, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz, şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika

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