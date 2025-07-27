Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları, Karaman'da düzenlendi.
Karaman Merkez Spor Salonu Kaykay Pisti'nde düzenlenen müsabakalara; Karaman, Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova'dan 40 sporcu katıldı.
Organizasyonda erkeklerde İstanbul takımı, kadınlarda ise Bursa ekibi birinci oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak takdim etti.
Son Dakika › Spor › ANALİG Kaykay Yarışları Karaman'da Yapıldı - Son Dakika
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