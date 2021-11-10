Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) organize edilen yarışlara, 81 ilde yapılan seçmeler sonucunda 50 şehirden 715 atlet katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde yarışlar öncesinde saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Organizasyonda "küçük kızlar 1500 metre", "yıldız kızlar 2000 metre", "genç kadınlar 3000 metre", "küçük erkekler 1500 metre", "yıldız erkekler 3000 metre" ve "genç erkekler 4000 metre" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.

Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, 81 ilde gerçekleştirilen seçmeler sonucunda seçilen sporcularla bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için buluştuklarını söyledi.

Ankara'ya gelen sporcu ve antrenörlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Çintimar, "Hepiniz hoş geldiniz, diyorum. Ebediyete intikal eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm devlet büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda kategorilerine göre ilk 3 sırayı alan sporcular şunlar:

Küçük kızlar 1500 metre: Rojin Taşçı (Kars), Cemre Bahar Akdemir (Ankara), Nisanur Keser (Ankara)

Küçük erkekler 1500 metre: Furkan Polat (Gaziantep), Kuzey Alp Göçmen (Eskişehir), Ferhat Çelik (Ağrı)

Yıldız kızlar 2000 metre: Zeynep Özkara (Eskişehir), Merve Gezici (Bingöl), Belinay Aktaş (Isparta)

Yıldız erkekler 3000 metre: Yiğit Alp Şen (Isparta), Mervan Demir (Diyarbakır), Doruk Saldamlı (Balıkesir)

Genç kadınlar 3000 metre: Ayça Fidanoğlu (Eskişehir), Fatma Altun (Kars), Ceyda Melek Pınar (Isparta)

Genç erkekler 4000 metre: Utku Göler (Kars), Mevlüt Aras (Erzurum), Caner Can Tunçtan (Bitlis)