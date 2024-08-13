Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı

Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü\'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde kaybolduğu iddia edilen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun kaybolduğuna dair haberleri yalanlayan başkent ekibinden ''Başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı. Kendisi antrenmanlara ve maçlara gelmeme kararı almış. Biz de notere gerekli işlemleri yapması için yardımcı olduk'' açıklaması geldi.

13.08.2024 18:13
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde kaybolduğu iddia edilen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın antrenmanlara ve maça çıkmama nedeni ortaya çıktı. Kulüp yetkilisinden edinilen bilgiye göre; "Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas'ın başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı" denildi.

HOCASI "NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ" DEMİŞTİ

Ankaragücü'nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyip antrenmanlara da katılmamıştı. Bunun üzerine başkent ekibinin hocası Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından Cephas ile ilgili "Nerede olduğunu bilmiyoruz" demişti.

Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın ortadan kaybolma nedeni ortaya çıktı

KAYBOLDUĞUNA DAİR HABERLERE YALANLAMA GELDİ

Açıklama üzerine sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu" şeklinde haberler ve paylaşımlar yapıldı. Ankaragücü kulübü ise resmi internet sitesinden ise "Profesyonel futbolcumuz Renaldo Showayne Cephas'ın kaybolduğu hakkında, sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan haberler asılsızdır" açıklaması geldi.

Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın ortadan kaybolma nedeni ortaya çıktı

BAŞKA KULÜPLE ANLAŞMIŞ

Konunun gereksiz şekilde uzatıldığını belirten Ankaragücü kulübünden bir yetkili, kaybolduğu iddia edilen futbolcu Renaldo Cephas ile ilgilİ, "Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı. Kendisi antrenmanlara ve maçlara gelmeme kararı almış. Biz de notere gerekli işlemleri yapması için yardımcı olduk. Konunun uzatılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın ortadan kaybolma nedeni ortaya çıktı

CHEPAS'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Diğer yandan kaybolduğu iddia edilen, antrenman ve maçlara gelmeyen Renaldo Cephas'ın sosyal medya paylaşımına göre oyuncunun bir fitness salonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.

Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın ortadan kaybolma nedeni ortaya çıktı
Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın ortadan kaybolma nedeni ortaya çıktı

CHEPAS'IN ANKARAGÜCÜ KARİYERİ

2023 yazında 400 bin euro karşılığında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından transfer edilen Renaldo Chepas, Ankaragücü'nün Trendyol Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezonda tüm kulvarlarda 23'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Chepas, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun başkent ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Cihat Arslan, Ankaragücü, Trendyol, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mustafa akar: Nihayet bulundu,Rabbime şükürler olsun! 6 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Kimle anlaşmış bu Chepas Keçiörengücü mü yoksam 5 0 Yanıtla
  • Şükrü KARAKAŞ: kaç gündür uyuyamıyorum. 4 1 Yanıtla
  • Çelikk: Boş işler peşinde bunlar 2 1 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: oe ferhat ses ver 0 1 Yanıtla
  • Barış: Ankaragücü Bursa ve Eskişehir gibi olacak. Gidişat onu gösteriyor, kimsenin kimseden haberi yok 0 1 Yanıtla
  • Neco: Mevlit okutalım en kısa zamanda … 0 0 Yanıtla

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