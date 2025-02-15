Antalya\'da Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Başladı

Spor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'na, 25 takım, 150 golfçü katıldı. National Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü sahasında oynanan turnuva 2 gün sürecek. Turnuvaya Regnum Golf & Country Kulübü Bodrum, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Kulübü Ankara, Bodrum Golf Kulübü, Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cullinan Links Golf Kulübü, Kaya Palazzo Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü katıldı. Turnuvada ayaklar sonunda oluşturulacak genel klasman tablosuna göre en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.