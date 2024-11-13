Antalya'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başlıyor

Antalya\'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başlıyor

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, 35 ülkeden 880 bisikletçiyi Antalya'da buluşturacak.

13.11.2024 16:34
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Antalya'da uluslararası bisiklet yarışı heyecanı için geri sayım başladı

İSTANBUL, - UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 35 ülkeden 880 bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya etkinliğinde 15 Kasım'da 20 km zamana karşı parkurunda, 17 Kasım'da ise 98 km'lik uzun parkurda ve 66 km'lik kısa parkurda Antalya'nın simge noktalarında nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Ayrıca, 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katılacak.

Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya'da ağırlayacak. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleri ile 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya bisiklet yarışı; 98 km uzun parkur, 66 km AG Tohum kısa parkur, 20 km zamana karşı parkurlarında düzenlenecek. Zamana karşı yarış, 15 Kasım'da start alırken uzun parkur ve kısa parkur 17 Kasım'da start alacak. Uzun parkurda kendi yaş kategorilerinde %25'lik dilime girenler Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, 50 yaş üzeri kadın ve 60 yaş üzeri erkekler de kısa parkur yarışlarında %25'lik dilime girerek bu hakkı elde eden sporcularda, 2025 yılında Avustralya'da düzenlenecek UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Yarışların takvimi şu şekilde olacak:

15 Kasım 2024 Start: Expo Yolu

10.00 - 15.00 Zamana Karşı Yarışı (20 km)

17 Kasım 2024-Start Nirvana Cosmopolitan Hotel

10.00 - 14.00 UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Yarışı, Uzun Parkur (98 km), AG Tohum Kısa Parkur (66 km), Paracycling Parkuru (66 km)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başlıyor - Son Dakika

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