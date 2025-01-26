Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

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ANTALYASPOR, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , oyuncularının göstermiş olduğu reaksiyonun bugün Beşiktaş'ın gerilerinde kalmasına sebep olduğunu söylerken, Beşiktaş teknik direktörü Ola Gunnar Solskjaer ise, alınan sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'un golünü Erdal Rakip atarken, deplasman ekibi Beşiktaş'ın golü ise Rafa Silva'dan geldi. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

BELÖZOĞLU: HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Konuşmasına Bolu Kartalkaya'da yaşanan acı hadiseyle alakalı hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Çok sevdiğim bir ağabeyim Tunç Boduroğlu, o da ne yazık ki biricik eşi ve iki tane evladını bu yangında kaybetti. Onun da acısını paylaştığımı burada söylemek istiyorum. Allah bir daha inşallah ülkemize, insanlarımıza böyle acılar yaşatmasın" dedi.

'OYUNCULARIMIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU REAKSİYON BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN BİZİM GERİMİZDE KALMASINA SEBEP OLDU'

İyi hazırlandıkları bir maç olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "İyi hazırlanma fırsatı bulduğumuz bir maçtı. 5 gün arkadaşlarla çalıştık. Oyuncularıma en sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Teşekkür etmek istiyorum. Ne gösterdiysem ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar. Beşiktaş çok güçlü oyunculara sahip. Bence de çok elit bir teknik adam başlarına geldi. 4 gün önce bu takım Avrupa Ligi'nin en formda, kupanın en büyük aday takımına karşı çok sansasyonel bir oyun ve skorla buraya geldi. Onların maçtan önce çok ciddi bir motivasyonu vardı. Bugün hem pozisyon üretmede hem de biz özellikle hazırlandığımız noktalarda çok iyi fırsatlar yakaladık. Beşiktaş'ın bence oyun olarak geride kalmasındaki sebep mutlaka bekledikleri oyunu oynayamamaları da vardır. Ama benim oyuncularımın göstermiş olduğu reaksiyon ve onlara verdiğim görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası da bence bugün Beşiktaş'ın biraz bizim altımızda özellikle geride kalmasına sebep oldu" dedi.

'YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR'

Yapmaları gereken çok iş olduğunu belirten Belözoğlu, "Yapmamız gereken çok iş var. Açıkçası 8 tane antrenman yaptık takımla beraber ama çok karakterli oyuncu grubumuz olduğunu söyleyebilirim. Şehrin bütün dinamikleriyle beraber, bütün paydaşlarıyla beraber, tabii ki başta buraya gelen taraftarımızla beraber birleştiğimizde bence çok daha iyi günler yaşayacağız. Bugün kaybetmemek değerli ve önemliydi. Bu ligde puan kazanmak, puanlar kazanmak kolay değil. Kendimizce bu tecrübelerimiz hem iyi hem kötü anlamda oldu. Bugün için söyleyebileceğim şey oyun anlamında özellikle ilk yarıda bence çok daha iyi bir takım vardı. İkinci yarıda doğal olarak bazı geriye kaçmalar ve oyuncuların fiziksel anlamda geriye düşümlerinin dışında eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Bütün oyuncularıma teşekkür ederim" diye konuştu.

'HİÇBİR RAKİPTEN ÇEKİNECEK DURUMDA OLMADIĞIMIZI YAVAŞ YAVAŞ BÜTÜN TARAFTARIMIZA GÖSTERECEĞİZ'

Karşılarında büyük bir takım olduğuna vurgu yapan Belözoğlu, "Bu ülkenin en büyük takımlarından bir tanesi ve bence bireysel kalitesi yüksek oyuncuları var. Beşiktaş yeni hocasıyla beraber özellikle 3-2-5 oyununu çok etkin bir şekilde oynadı, Bilbao'ya karşı. Biz buna çok iyi önlem aldık diye düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda söylediklerimizi yerine getiren bir takım vardı. Biz hiçbir rakipten korkmadan kazanmak adına planlar yapacağız. Özellikle böylesine büyük takımlara karşı kaybetmemenin de değerli olduğunu tabii ki paylaşmam gerekiyor. Sonuç itibariyle bu kulüplerin içinde çok büyük oyuncular oluyor. Sahanın içinde istediğiniz kadar taktik planlama yapın, bozabilecek ve onu yıkabilecek kaliteli oyunculara sahip bir takım Beşiktaş. Bugün bence bir tane pozisyon verdik. Ona da yarım pozisyon diyebiliriz. Bunu da gole çevirdiler zaten. O kalibreleri var. Ama onun dışında oyunculara ne gösterdiysem yaptılar. Hiçbir rakipten çekinecek durumda olmadığımızı bence yavaş yavaş bütün şehre taraftarımıza göstereceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

SOLSKJAER: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Maçın ilk 10-15 dakikasında iyi olmadıklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk iç saha maçı olduğunu ve agresif olacaklarını bildiklerini söyledi. Solskjaer, "Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı Onlar agresif olarak başlayacağını biliyordum. Öyle de başladılar. İlk 10-15 dakikasında onlar iyiydi, biz de yavaş kaldık. Bir süre sonra daha fazla kontrolü ele aldık. Ama biz kendi yarı sahamızda biraz fazla top kaptırdık ve bu yüzden rakibin de iyi olduğu bir nokta olan kontratak fırsatı verdik. İkinci yarı daha iyi oynadık. 1-0'ı bulunca herkesin aklına Beşiktaş oyunu kontrol eder ve maçı bitirir düşüncesi geldi ama maalesef öyle olmadı. 1-1 oldu ve büyük bir şekilde hayal kırıklığına uğradım" dedi.

'ATMOSFERİ BEĞENDİM, SONUCU BEĞENMEDİM'

Ligi öğrenmeye başladığını belirten Solskjaer, "Kendi öğrencilerimi öğreniyorum, maçı nasıl idare ettiklerini öğreniyorum. Rakip takımın hocasının iç sahada ilk maçıydı. Biz ağırdık ve daha hızlı olmamız lazım ve daha iyi oynamalıyız. Daha öne oynamalıyız. Kaptırdığımız toplarda rakibimize kontra atak fırsatı vermemeliyiz. Tribündeki atmosfer ve taraftarlar çok iyi ama bugünkü sonucu beğenmedim ama atmosferi beğendim. Hayal kırıklığı gibi bir sonuç. Bunların hepsi benim için ilk adım oldu. Öğreniyorum. Önümüzde bir Avrupa maçı var ve ona odaklanmamız lazım" diye konuştu.

'ÇOK AĞIR OYNADIK'

Futbolda tutkunun çok önemli olduğunu belirten Solskjaer, "Kazandığımızda mutluyuz ancak beraberlik ve kaybettiğimizde mutlu değiliz. Tıpkı bugün olduğu gibi, benim burada yapmak istediğim aslında istikrar sağlamak. Bugün geri adım gibi oldu. İyi başladık ama geri adım oldu. Ben öğrenmeye çalışıyorum. İlk 15 dakika çok fazla ağır oynadık. Keskin bir şekilde ileri gitmemiz lazım. Bu anlamda bunları geliştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

'ALMAK İÇİN DOĞRU OYUNCULARI HEDEFLİYORUZ'

Başkanla sürekli görüştüğünü ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, "Her zaman başkanımızla görüşüyoruz. Hedef oyuncularımız var. Doğru oyuncuları hedefliyoruz almak için. Svensson ve Emirhan sakatlanarak bugün oyundan çıktı. Paulista ve Tayyip zaten sakat. Defans hattımızda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Umarım iyi bir planlama yapacağız" dedi.