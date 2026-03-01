Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi
01.03.2026 22:29
Hesap.com Antalyaspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'deki mücadelesini sürdürdü.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian - Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Storm (Dk. 80 Samet Karakoç), Doğukan Sinik (Dk. 67 Saric), Van de Streek (Dk. 80 Abdülkadir Ömür).

FENERBAHÇE: Ederson – Semedo (Dk. 20 Mert Müldür (Dk. 87 Musaba)), Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 87 Brown), Guendouzi, Asensio, Kante, İsmail Yüksek (Dk. 73 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Nene), Cherif.

GOLLER: Dk. 43 Soner Dikmen, Dk. 49 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 63 Cherif, Dk. 69 Veysel Sarı (KK) (Fenerbahçe)

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

9'uncu dakikada sağ kanattan Semedo'nun pasına Kerem hareketlenirken kaleci Julian ceza alanı dışına çıktı. Topu kazanan Semedo, tekrar pasını Kerem'e verirken, kalecinin önde olduğunu görünce yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

33'üncü dakikada orta alanda Veysel Sarı'nın ayağından aşan topu alan Kerem Aktürkoğlu ceza alanı dışına kadar giderken vuruşu kötü yapınca meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

38'inci dakikada Soner'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunu kaleci Ederson, parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

43'üncü dakikada sol kanatta topu alan Ballet, çalımlarla ceza alanı sıfır çizgisine kadar indi. Burada Ballet'in kalecinin yanından pasını kaleye paralel olarak göndermesiyle Soner, Fenerbahçe savunmasına rağmen topa ayağını koydu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

49'uncu dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0.

58'inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topu alan Asensio'nun vuruşu kaleci Julian'ın kucağında kaldı.

63'üncü dakikada Asensio'nun sağ kanattan ceza alanı altıpas içerisine ortasına iyi yükselen Cherif kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

65'inci dakikada Ballet'in sağ kanattan ceza alanına kadar sürükleyip yerden ortasına iyi vuran Storm'un vuruşunu kaleci Ederson diziyle çıkarttı.

69'uncu dakikada savunma arkasına uzun atılan topu alan Asensio'nun içeriye çevirdiği topa ters dokunan Veysel Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

84'üncü dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Cherif'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Julian güçlükle çeldi.

90+7'nci dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanına yapılan ortada topu altıpas içerisinde bulan Nene'nin vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı 2-2 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika

