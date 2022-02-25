Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı - Son Dakika
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Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı

25.02.2022 12:11
Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ve Rusya Milli Takımı'nın da oyuncusu olan 34 yaşındaki Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekata tepki gösterdi.

Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sessiz kalmadı. Rus yıldız sosyal medya hesabından 'Savaşı Durdur' yazılı görsel paylaştı.

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RUSLAR'DAN DESTEK

Bir bebeğin 'Savaşı durdurun' yazılı yetişkin eli tuttuğu görseli paylaşan Kudryashov'a Ruslar'dan da destek geldi. Paylaşımın altında Rus sosyal medya kullanıcıları da aynı çağrıyı yaptı.

Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyaspor'un yıldızından alkışlık hareket

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYDİ

2018-19 sezonunda Başakşehir'e transfer olan Kudryashov, ara transferde Sochi'ye imza attı. 2020 Ocak'ta Antalyaspor'a imza atan Kudryashov, o tarihten beri ülkemizde bulunuyor. 48 kez Rus Milli Takımı'nın formasını terleten futbolcunun yaptığı duyarlı paylaşım alkış topladı.

Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyaspor'un yıldızından alkışlık hareket
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Antalyaspor, Ukrayna, Medya, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e 'Savaşı Durdur' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı - Son Dakika
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