Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak - Son Dakika

Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak

Son Güncelleme: 08.09.2023 12:11

Antalya'da meydana gelen kaza sonucunda Antalyaspor'un futbolcusu Naldo Pereria'nın 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria ağır yaralandı. Araçtan fırlayan Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi. Naldo'nun oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın ağır yaralanan oğlu Davi Pereira (4), 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

ARABAYI NALDO'NUN KAYINPEDERİ KULLANIYORDU

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı.

Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı! 2 kez kalbi durdu

AMBULANSTA 2 KEZ KALBİ DURDU

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi

Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı! 2 kez kalbi durdu

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken; çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıyı kırıp, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı! 2 kez kalbi durdu

NALDO'NUN OĞLU 48 SAAT UYUTULACAK

Hastanede dün ameliyat geçiren Davi'nin durumunun kritik olduğu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacağı belirtildi. Aynı hastanede bulunan Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı! 2 kez kalbi durdu
Naldo


Kaynak: DHA

Antalyaspor, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak - Son Dakika
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