Arda Güler tarafını seçti! Real Madrid ile anlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Sarı-lacivertli ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Adı La Liga devi Barcelona ile anılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.
Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in başkent ekibini seçtiğini yazdı. Habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.
Son yıllarda strateji değişikliğine giderek genç ve yetenekli futbolculara eğilen Real Madrid'in bu futbolcuları parlatmasının da Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğunun altı çizildi.
Öte yandan transferi duyuran bir başka isimse dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano oldu. Sosyal medya hesabından Real Madrid'in Arda için sunduğu teklifin detaylarını aktaran Romano, transferin toplam değerinin 20 milyon eurodan daha fazla olduğunu yazdı.
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.
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