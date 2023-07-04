Arda Güler tarafını seçti! Real Madrid ile anlaştı - Son Dakika
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Arda Güler tarafını seçti! Real Madrid ile anlaştı

04.07.2023 23:59

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, La Liga devi Barcelona ile anıldıktan sonra Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Real Madrid, 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyerek Arda Güler'i transfer edecek ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek. Real Madrid'in genç futbolculara eğilmesi, Arda Güler'in tercihinde etkili oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Sarı-lacivertli ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Adı La Liga devi Barcelona ile anılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

SERBEST KALMA BEDELİNİN ÜZERİNE ÇIKACAKLAR

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in başkent ekibini seçtiğini yazdı. Habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

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REAL'İN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Son yıllarda strateji değişikliğine giderek genç ve yetenekli futbolculara eğilen Real Madrid'in bu futbolcuları parlatmasının da Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğunun altı çizildi.

Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu

ROMANO DA TRANSFERİ DUYURDU

Öte yandan transferi duyuran bir başka isimse dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano oldu. Sosyal medya hesabından Real Madrid'in Arda için sunduğu teklifin detaylarını aktaran Romano, transferin toplam değerinin 20 milyon eurodan daha fazla olduğunu yazdı.

Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu

35 MAÇTA 6 GOL 6 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.

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