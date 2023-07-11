Fotoğraflardaki detay ortaya çıkardı! Arda Güler, Galatasaraylı basketbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika
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Fotoğraflardaki detay ortaya çıkardı! Arda Güler, Galatasaraylı basketbolcuyla aşk yaşıyor

11.07.2023 09:25

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in özel hayatıyla ilgili iddialar ortaya atıldı. Genç yıldızın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Duru Nayman ile birlikte olduğu öne sürüldü. Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giymekte ve daha önce de Fenerbahçe'de oynamıştı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, özel hayatıyla da gündem oldu. Genç yıldızın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman ile birlikte olduğu öne sürüldü.

DURU NAYMAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Geçtiğimiz gün Real Madrid'e transfer olmak için İspanya'ya giden Arda Güler'in yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. Genç yıldızın, her an yanında olan kişinin Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Duru Nayman olduğu görüldü. Bunun üzerine Arda Güler ile Duru Nayman arasında aşk yaşandığı iddia edildi.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Duru Nayman, 23 numarayı giyiyor. 2005 doğumlu olan Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de oynamıştı.

YORUMLAR (2)
  • Engin Erdoğan: Ama Togg 2 zam oldu. Dün 247000 lira zam geldi. Kur farkı ok, asgari ücret ve maaş zammı misliyle yedi. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Daha işin başında ve sahada uyursa hiç şaşırmamak gerekir. Avrupa'da top oynamak için kendini geliştirmesi gerekir. Kendi bilir kulağından tutup yolcu ederler. Biz niye böyleyiz karnımiz doyunca ilerisi için daha fazla hamle yerine asne fisne olmadı arda.. akıllı ol fayda ve kazanım peşinde ol ve kendini bitirme, kanıtla. Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Fotoğraflardaki detay ortaya çıkardı! Arda Güler, Galatasaraylı basketbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika


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