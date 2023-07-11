Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, özel hayatıyla da gündem oldu. Genç yıldızın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman ile birlikte olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz gün Real Madrid'e transfer olmak için İspanya'ya giden Arda Güler'in yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. Genç yıldızın, her an yanında olan kişinin Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Duru Nayman olduğu görüldü. Bunun üzerine Arda Güler ile Duru Nayman arasında aşk yaşandığı iddia edildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Duru Nayman, 23 numarayı giyiyor. 2005 doğumlu olan Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de oynamıştı.
Son Dakika › Spor › Fotoğraflardaki detay ortaya çıkardı! Arda Güler, Galatasaraylı basketbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika