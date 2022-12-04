Arda Güler'in Lionel Messi paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Arda Güler'in Lionel Messi paylaşımı sosyal medyayı salladı

04.12.2022 17:50

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda takımı Arjantin'i çeyrek finale taşıyan Lionel Messi'nin bulunduğu bir paylaşım yaparak rengini belli etmiş oldu.

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, saha içinde olduğu kadar saha dışında da herkesin mercek altına aldığı bir isim oldu. Arda Güler'in Arjantin- Avustralya maçı için yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Arda Güler'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Gönlündeki takım belli oldu

MESSI FOTOĞRAFI

Futbol tarzı ve fiziksel yapısı Lionel Messi'ye benzetilen Arda, Arjantin maçı için paylaşımı yaptı. Messi'nin kaptanlık bandını tuttuğu kareyi Instagram hikayesine koyan Arda, böylece idolünü ve Dünya Kupası'ndaki tarafını belli etmiş oldu.

Arda Güler'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Gönlündeki takım belli oldu

"ARDA'YI TANIMIYORUM"

Fenerbahçe'nin kendi sahasında hazırlık maçı yaptığı Villarreal'in hocası Quique Setien, Arda Güler'le ilgili gelen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Setien, "Daha önce Barcelona'yı çalıştırdınız. Arda'yı duydunuz mu, izlediniz mi?" şeklinde yöneltilen soruya, "Pek tanımıyorum, hakkında bilgim yok. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi ve önemli oyuncular var" yanıtını verdi.

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Son Dakika Spor Arda Güler'in Lionel Messi paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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