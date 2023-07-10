Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tanışmak için tatilini yarıda kesti - Son Dakika
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Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tanışmak için tatilini yarıda kesti

10.07.2023 11:39

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon öncesi çalışmalarına katılmak için tatilini yarıda kesti. Real Madrid tesislerine herkesten önce giden Arda Güler, takım arkadaşlarıyla ilk kez tanışacak. Aynı şekilde Borussia Dortmund'dan transfer olan Jude Bellingham da antrenmanlarda ilk defa sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takımın sezon öncesi çalışmalarına katılmak için kendisine verilen tatili yarıda kesti. Genç yıldız, dünya devinin Valdebebas'taki tesislerine herkesten önce gitti.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA İLK KEZ TANIŞACAK

Toplam da 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, en pahalı satış olarak Türk futbol tarihine geçti. Genç yıldız için imza töreni düzenlenirken, Arda Güler bugün ise takım arkadaşlarıyla ilk kez tanışacak.

BELLINGHAM DA İLK KEZ SAHADA

Tesislere herkesten önce giden Arda Güler gibi Real Madrid'in Borussia Dortmund'dan transferi Jude Bellingham da ilk kez antrenmanlarda sahaya çıkacak.

Tesislere herkesten önce giden Arda Güler'den ilk fotoğraf:

Arda Güler-Jude Bellingham
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Son Dakika Spor Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tanışmak için tatilini yarıda kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tanışmak için tatilini yarıda kesti - Son Dakika
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