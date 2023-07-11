Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de yeni transfer Arda güler izinli olmasına rağmen tatilini iptal ederek kampa katıldı ve ilk antrenmanına çıktı. Kariyeri başarılarla dolu olan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcuyu yakından takip etti.

ABD KAMPINDA ZORLU MAÇLAR OYNAYACAKLAR

Antrenmanda hava sıcaklığı futbolcuları oldukça zorladı. Real Madrid, gelecek hafta kampın ikinci ayağı için ABD'ye gidecek. Eflatun-beyazlılar burada Milan, Barcelona, Manchester United ve Juventus ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER, KİRALANACAK MI?

Real Madrid'e imza attığı gün yaptığı açıklamada Real Madrid'de kalacağını ve kiralık gitmeyeceğini açıklayan Arda Güler'in takımdaki akıbeti ise hazırlık kampında belli olacak. Ancelotti, genç yıldızı yeterli bulmazsa daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık gitmesi için onay verecek.

Antrenmandan fotoğraflar: