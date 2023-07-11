Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı

Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı

11.07.2023 08:11

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de yeni transfer Arda Güler izinli olmasına rağmen tatilini iptal ederek kampa katıldı ve ilk antrenmanına çıktı. Kariyeri başarılarla dolu olan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcuyu yakından takip etti. Antrenmanda hava sıcaklığı futbolcuları oldukça zorladı. Real Madrid, gelecek hafta kampın ikinci ayağı için ABD'ye gidecek. Eflatun-beyazlılar burada Milan, Barcelona, Manchester United ve Juventus ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid'e imza attığı gün yaptığı açıklamada Real Madrid'de kalacağını ve kiralık gitmeyeceğini açıklayan Arda Güler'in takımdaki akıbeti ise hazırlık kampında belli olacak. Ancelotti, genç yıldızı yeterli bulmazsa daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık gitmesi için onay verecek.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de yeni transfer Arda güler izinli olmasına rağmen tatilini iptal ederek kampa katıldı ve ilk antrenmanına çıktı. Kariyeri başarılarla dolu olan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcuyu yakından takip etti.

ABD KAMPINDA ZORLU MAÇLAR OYNAYACAKLAR

Antrenmanda hava sıcaklığı futbolcuları oldukça zorladı. Real Madrid, gelecek hafta kampın ikinci ayağı için ABD'ye gidecek. Eflatun-beyazlılar burada Milan, Barcelona, Manchester United ve Juventus ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER, KİRALANACAK MI?

Real Madrid'e imza attığı gün yaptığı açıklamada Real Madrid'de kalacağını ve kiralık gitmeyeceğini açıklayan Arda Güler'in takımdaki akıbeti ise hazırlık kampında belli olacak. Ancelotti, genç yıldızı yeterli bulmazsa daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık gitmesi için onay verecek.

Antrenmandan fotoğraflar:

Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı
Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı
Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı
Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı
YORUMLAR
500
Real Madrid, Arda Güler'in transferiyle sosyal medyada rekor kırdı Real Madrid, Arda Güler'in transferiyle sosyal medyada rekor kırdı

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı - Son Dakika


Son Dakika
07:41 Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Serkan Kaya'dan tepki çeken sözler: Gelinlikle giren kefenle çıkar
07:36 Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Serkan Kaya'dan tepki çeken sözler: Gelinlikle giren kefenle çıkar
03:59 Giresun'da su fabrikasında çökme: 3 işçi göçük altında kaldı
03:57 Giresun'da su fabrikasında çökme: 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi hala enkaz altında
01:38 Türkiye-İsveç-NATO toplantısının sonuçları Avrupa basınında geniş yer buldu
01:36 Türkiye'nin İsveç'le yaptığı anlaşma dünya basınında! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti
00:07 ABD'de Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
00:03 ABD'nin New York ve New England eyaletlerini sel yıktı geçti
23:20 Üçlü görüşmeden "mutabakat" kararı çıkarken ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk yorum geldi
23:16 3'lü zirve sonrası Biden'den ilk yorum: Avrupa-Atlantik bölgesinde Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 08:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı! Ancelotti gözünü bir an olsun üzerinde ayırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement