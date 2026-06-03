Arhavi'de 14. Grassroots Futbol Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arhavi'de 14. Grassroots Futbol Şenliği Sona Erdi

Arhavi\'de 14. Grassroots Futbol Şenliği Sona Erdi
03.06.2026 14:50  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 14. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin son etabı coşkuyla tamamlandı. Etkinlikte fair-play ruhu ödüllendirildi.

Turgay Biçer: Sporun ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz

Melih Gümüşbıçak: Burası tam bir futbol panayırı

Burak Çimşir: Tüm ülkemizle bütünleşmiş bu şenliğimizi icra ediyoruz

Turgay Ataselim: Burada çocuklarımıza dürüst futbolu ve centilmenliği aşılamak istiyoruz

Erhan SARI - Fatih TÜYSÜZ/ ARHAVİ (Artvin), - Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 14'üncü Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin son etabı tamamlandı.

Arhavi Kaymakamlığı tarafından, Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Arhavi Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "14'üncü Arhavi Grassroots Herkes İçin Futbol Etkinliği"nin son etabı, Arhavi Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Turgay Biçer, Bülent Tuncay, Melih Gümüşbıçak, Erdoğan Arıkan, Oğuz Çetin, Hakan Tecimer, Metin Ülgen ve Mustafa Hıraç'ın yanı sıra Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

6-10 yaş grubu yaklaşık 200 ilkokul öğrencisinin spor yapma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiği futbol turnuvası, ilgiyle izlendi. Turnuvada fair-play davranışında bulunan kız ve erkek çocuklara mavi kart gösterilerek sportmenlik ve centilmenlik davranışları ödüllendirildi. Program sonunda protokol üyeleri tarafından erkek ve kız öğrencilerden oluşan sporcular ile katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Maçları izlemeye gelen aileler de çocuklarına destek verdi.

TURGAY BİÇER: SPORUN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ

Panelle sona erecek etkinliklere ilişkin konuşan Prof. Dr. Turgay Biçer, "Bu sene işleyeceğimiz konular bağımlılık üzerine. Sporun nelere kadir olduğunu, sporun neler yapacağını, insanların karakter oluşumunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

MELİH GÜMÜŞBIÇAK: BURASI TAM BİR FUTBOL PANAYIRI

Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a başarılar dileklerini ileten televizyon sunucusu Melih Gümüşbıçak, "Burası tam bir futbol panayırı, futbol şenliği. Örnek bir proje oldu. Burada olmak büyük bir keyif. Buradaki çocukların ileride Dünya Kupalarında oynamalarını hayal ediyorum. Umarım bu hayalim de gerçekleşir. Burada olmak mutluluk verici" diye konuştu.

BURAK ÇİMŞİR: TÜM ÜLKEMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BU ŞENLİĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir de etkinliğin amacının çok anlamlı olduğunu kaydederek, "Bu sadece bir futbol etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerimiz burada paylaşmayı, fair-play ruhunu, birlikte bir şeyler başarabilmeyi öğreniyor. Velilerimiz de burada bir araya gelip kaynaşıyorlar. Türkiye'nin farklı yörelerinden buraya gelen öğrencilerimiz var. Tüm ülkemizle de bütünleşmiş bu şenliğimizi icra ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TURGAY ATASELİM: BURADA ÇOCUKLARIMIZA DÜRÜST FUTBOLU VE CENTİLMENLİĞİ AŞILAMAK İSTİYORUZ

Belediye Başkanı Turgay Ataselim de, "Burada futbolun güzelliklerini gençlerimize ve çocuklarımıza aşılıyoruz. Spor yazarlarımız ve emektar futbolcularımız sağ olsunlar bizleri destekliyorlar. Aynı zamanda okullarımızda paneller düzenleniyor. Projede hedefe ulaştık aslında. 14 yıldır mavi kart uygulamamız var. Burada çocuklarımıza dürüst futbolu ve centilmenliği aşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Artvin, Arhavi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arhavi'de 14. Grassroots Futbol Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur’an-ı Kerim okudu İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Türkiye’de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8’e çıktı Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8'e çıktı
DEVA Partisi Milletvekili Kısacık: Kripto piyasasında Türkiye’nin önü açık DEVA Partisi Milletvekili Kısacık: Kripto piyasasında Türkiye'nin önü açık
Türkiye’de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda’ya iade edildi Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi
Beşiktaş’tan Pavlidis’e kanca İşte masadaki teklif Beşiktaş'tan Pavlidis'e kanca! İşte masadaki teklif

14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:18
Trabzonspor’dan Onana bombası
Trabzonspor'dan Onana bombası
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:00:55. #7.13#
SON DAKİKA: Arhavi'de 14. Grassroots Futbol Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.