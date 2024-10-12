İZMİR, -
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
ARKAS SPOR: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Gökçen, Burakhan, Grozer, Cansın, Abdulsamet, Can, Ulaş Onur
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Morales, Fatih Eren, Abreu, Panou, Yiğit, Arda, Umut, Yunus Emre, Emre Berat, Muhammet, Gökhan
SETLER: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25
SÜRE: 135 dakika (34, 30, 32, 39)
EFELER Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi.
Bu sonuçla Arkas Spor, üst üste 2'nci mağlubiyetini alırken, Bursa temsilcisi galibiyetle tanıştı.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor İkinci Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
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