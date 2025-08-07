Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe\'yi konuşuyor

Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord- Fenerbahçe maçını manşetlerine taşıdı. Feyenoord'un Fenerbahçe'yi 2-1'le geçtiği müsabaka, ülke basınında geniş yankı buldu.

İşte Hollanda basınında atılan manşetler;

"FEYENOORD, EVİNDE FENERBAHÇE'Yİ MAĞLUP ETTİ"

DE TELEGRAAF: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti. Doğum günü çocuğu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Kuip Stadyumu'nda 2-1 galip geldi."

"FENERBAHÇE'YE AĞIR BİR DARBE İNDİRDİ"

NU: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi."

"DİRENÇLİ FEYENOORD, FENERBAHÇE'Yİ YENDİ"

ESPN: "Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında mağlup etti."

"İYİ BİR RUH HALİYLE TÜRKİYE'YE GİDİYOR"

AD: "Feyenoord, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak rövanş maçı için Hadj Moussa'nın son dakika golüyle iyi bir ruh haliyle Türkiye'ye gidiyor."

"FEYENOORD, MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNİ YENDİ"

NOS: "Feyenoord, uzatmalarda Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı."

"ROTTERDAM'DAKİ YAZ AKŞAMINA RENK KATTI"

VOLKSKRANT: "Feyenoord ilk yarıda Fenerbahçe karşısında sergilediği canlı performansla Rotterdam'daki güzel bir yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda çok daha zayıf bir performans sergilemesine rağmen Feyenoord maçı 2-1 kazandı."

"UZATMALARDA FENERBAHÇE'Yİ MAĞLUP ETTİ"

RTL: "Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti."

"FEYENOORD, TÜRKİYE'YE ÖNDE GİDİYOR"

TUBANTIA: "Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, gelecek hafta Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor."

"DE KUIP'TE ÇILGIN SON"

MSN: "De Kuip'te çılgın son! Hadj Moussa, Feyenoord'u iyi bir pozisyona taşıdı."