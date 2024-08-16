Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi - Son Dakika
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Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarını ertelendi. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçecek.

16.08.2024 16:12
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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan takımların Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

AVRUPA'DAKİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI ERTELENDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig\'deki 3. hafta maçları ertelendi

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Son Dakika Spor Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Beşiktaştan böyle bir talep gelmedi galatasaray ağladı diye erteleme geldi 9 11 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Fenerbahçe Adana demir niye ertelenmedi 10 7 Yanıtla
  • Murat denizli: çok büyük camiaa fener alayının babası 6 6 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: diğerlerini ankadıkta 8taşınki niye ertelendi 10 hafta dinlenseler yine bir yol olmaz onlardan :)) 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi - Son Dakika
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