Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak

01.06.2022 11:06
Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America şampiyonu Arjantin bu akşam Büyük Final'de karşı karşıya gelecek. Tarihte 3.kez düzenlenecek dev final, saat 21.45'te İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2020'de zafere ulaşan İtalya ile son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya geliyor.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI NEDEN OYNANIYOR

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek.

UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.

3.kez düzenlenen Büyük Final'de dünya devleri kozlarını paylaşacak

DAHA ÖNCE 2 KEZ OYNANDI

Finalissima geçmişte 1985 ve 1993'te iki kez oynandı. Ancak o zamanlarda, mücadelenin adı Artemio Franchi Kupası olarak geçiyordu.

Artemio Franchi, 1972-1983 yılları arasında UEFA başkanlığı yapmış ve trafik kazasında yaşamını yitirmişti. İtalyan ekibi Fiorentina'nın stadyumunun adı da Artemio Franchi olarak biliniyor.

1985'te Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek zafere ulaşırken 1993'te ise Arjantin ile Danimarka karşılaşmış 1-1 biten maçın ardından Arjantin penaltılarda rakibini 5-4 mağlup etmişti.

3.kez düzenlenen Büyük Final'de dünya devleri kozlarını paylaşacak

İTALYA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA ? HANGİ KANALDA ?

1 Haziran Çarşamba günü oynanacak İtalya - Arjantin maçı TSİ 21.45'te başlayacak. İtalyaArjantin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

  • Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)
  • Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma)
  • Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)
  • Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

ARJANTİN'İN ADAY KADROSU

  • Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal)
  • Defans: Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Nehuen Perez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sevilla)
  • Orta saha: Guido Rodriguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Leverkusen), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gomez (Sevilla)
  • Forvet: Angel Di Maria (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Inter), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid)
Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak
Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Eray Şamdan 8. kez Avrupa şampiyonu Eray Şamdan 8. kez Avrupa şampiyonu CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement