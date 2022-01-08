Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan
Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Candido, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Burak Çevik, McDonnell, Efe Mandıracı, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mejias, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Umut Durur, Mbativou (Resul Gün, İlker Esin, Mehmet Almaz)
Setler: 14-25, 25-22, 25-19, 31-33, 15-10
Süre: 135 dakika (22, 29, 25, 41, 18)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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