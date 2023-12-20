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AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Kadınlarda Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor, VakıfBank-Çukurova Belediyespor eşleşmeleri oluştu. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart-Spor Toto, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor eşleşmeleri belirlendi.

AXA Sigorta Kupa Voley\'de 2023-2024 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
20.12.2023 - 12:05,
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AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) düzenlenen kura çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Finale yükselecek.

Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oldu:

Kadınlar:

Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor

VakıfBank- Çukurova Belediyespor

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Arkas Spor- Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor

Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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