Ayberk Karapo Çorum FK'ya Transfer Oluyor - Son Dakika
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Ayberk Karapo Çorum FK'ya Transfer Oluyor

Ayberk Karapo Çorum FK\'ya Transfer Oluyor
11.06.2026 12:17
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Manisa FK, altyapısından yetişen Ayberk Karapo'yu Çorum FK'ya 1.4 milyon euroya satıyor.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç sağ bek Ayberk Karapo'nun transferi konusunda Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Ümit Milli Takım forması giyen Ayberk'in transferinden siyah-beyazlı kulübün 1.4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği bildirildi. Altınordu'da futbola başlayıp, Manisa ekibinin altyapısında oynadıktan sonra 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan Ayberk, 2024-25 sezonunu kiralık olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da geçirdi. Geçen sezon yuvaya dönen genç savunmacı 1'inci Lig'de 34 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Manisa, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayberk Karapo Çorum FK'ya Transfer Oluyor - Son Dakika

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