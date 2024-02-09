Aydın\'da Genç Basketbolcuların Mücadelesi

Spor

Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç basketbolcuların mücadelesine ev sahipliği yaptı.

6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Okul Sporları Basketbol Genç-A Erkekler ve Kızlar Yarı Final Müsabakaları sona erdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen organizasyona, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Eskişehir ve Aydın olmak üzere 8 farklı ilden yaklaşık 168 genç sporcu katılım sağladı. Yarı final müsabakaları boyunca, parkede ter döken gençler, sadece kendi başarıları için değil, aynı zamanda takımlarını temsil etmek için mücadele etti. Sahada sergiledikleri birlik ve beraberlik ruhu, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Genç Erkekler kategorisinde, İzmir'den katılan özel bir Anadolu Lisesi ve İstanbul'dan katılan özel kolej gösterdikleri üstün performanslarla adlarını Türkiye finallerine yazdırdı. Diğer yandan, Genç Kızlar kategorisinde İstanbul'dan katılan özel bir Anadolu Lisesi ve Ankara'dan katılan özel bir Anadolu Lisesi, kızlar arasındaki mücadelede zirveye çıkarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Müsabakaların sona ermesiyle birlikte, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle genç sporcuların gösterdikleri başarıları taçlandırıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yarı Final müsabakalarında mücadele eden tüm genç sporcuları tebrik ederek, Türkiye Finallerine kalan takımlara başarılar diledi. - AYDIN