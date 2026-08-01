Aylar sonra geri dönebilir! En-Nesyri'ye Süper Lig'den sürpriz talip
Eldor Shomurodov'un Trabzonspor'a transfer olması durumunda kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak isteyen RAMS Başakşehir, gözünü Al Ittihad forması giyen Youssef En-Nesyri'ye çevirdi. İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından transfer olduğu Suudi ekibinde istediği performansı yakalayamayan Faslı oyuncu için kiralama teklifi yapacak.
Avrupa'ya veda etmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, hücum hattında hareketli günler yaşıyor.
SHOMURODOV GİDERSE HEDEF EN-NESYRI
Özbek forvet Eldor Shomurodov'un Trabzonspor'a transfer ihtimalinin güçlenmesi üzerine hamle yapma kararı alan turuncu-lacivertliler, listesindeki ilk ismi Youssef En-Nesyri olarak belirledi.
ARABİSTAN MACERASINDA UMDUĞUNU BULAMADI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübüne transfer olan 29 yaşındaki Faslı golcü, burada aradığını bulamadı. Yeni takımında istenen ve beklenen performans seviyesine bir türlü ulaşamayan tecrübeli forvetin durumu, turuncu-lacivertli yönetimi harekete geçirdi.
KİRALAMA FORMULÜ MASADA
Shomurodov'un olası ayrılığı sonrasında kadroya üst düzey ve tecrübeli bir santrfor katmak isteyen RAMS Başakşehir yönetimi, Al Ittihad'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi, oyuncunun yüksek maliyetini göz önüne alarak ilk etapta kiralama teklifi sunacak.
AL-ITTIHAD PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla çıktığı 18 maçta 8 kez fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı.
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