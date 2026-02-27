Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe\'yi konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler organizasyona veda etti. Karşılaşma İngiliz basınında geniş yer buldu.

"ZAR ZOR TUR ATLADILAR"

İngiliz medya kuruluşları, Nottingham Forest'ın turu geçmesine rağmen sahada zorlandığını vurguladı.

Telegraph, Forest'ın "Fenerbahçe korkusunu atlatarak" son 16'ya kaldığını yazarken, Guardian, Hudson-Odoi'nin katkısına dikkat çekti ve mücadeleyi zorlu olarak nitelendirdi.

Independent ise İngiliz temsilcisinin hem saha içinde hem de saha dışında gerilim yaşadığını belirtip performansı "sönük" olarak değerlendirdi. BBC, Forest'ın dağınık bir oyun sergilemesine rağmen tur atladığını ifade etti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Daily Mail, Nottingham Forest taraftarlarının devre arasında takımı yuhaladığını aktardı. TNT Sports ve Nottingham Post da İngiliz ekibinin İstanbul'daki avantaj sayesinde turu geçtiğini ancak rövanşta ikna edici bir görüntü çizmediğini yazdı.