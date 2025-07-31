Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

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Aziz Yıldırım\'ın, \'\'Otur sen lan\'\' dediği Hamdi Akın Osimhen\'in videosunu beğendi
31.07.2025 12:38
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Aziz Yıldırım\'ın, \'\'Otur sen lan\'\' dediği Hamdi Akın Osimhen\'in videosunu beğendi
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Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'ın ''Otur sen lan'' diyerek bağırdığı Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Instagram'da Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan Osimhen videosunu beğendi. Akın'ın bu hareketi kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere" şeklindeki sözleri damga vurmuştu.

HAMDİ AKIN'DAN FLAŞ HAREKET

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken yönetici Hamdi Akın'dan flaş bir hareket geldi. Akın, Instagram'da Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan Osimhen videosunu beğendi. Akın'ın bu hareketi kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

Aziz Yıldırım'ın, 'Otur sen lan' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AşkınOlayım:
    erken açık ediyorsunuz. aliyi de Kasım'a kadar rahat bırakın, Eylül'de kazanması çok önemli. son bi şey kaldı. kasımda kobani deplasmanı var, 6-0'ı da ayarlayıp sonra gidecek mecburen. sonrası saranla devam 12 1 Yanıtla
  • Hikmet Yalçınkaya:
    İçimizdeki galatasaraylilar bunlar, bu şahsın ismi fetoyle anılmış bir kişi yönetimdeki adamların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum 5 2 Yanıtla
  • Hakan Bozan:
    Demek ki neymiş Aziz başkan haklıymış 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi - Son Dakika
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