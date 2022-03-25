ESKİŞEHİR - Babası adına düzenlenen şampiyonada kürsünün zirvesine çıktı - Son Dakika

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Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca geçen yıl ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan anısına düzenlenen "2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası"na katılan dünya ve Avrupa şampiyonu Evren Serhat Arslan, babasının adını taşıyan organizasyonda iki altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Daha önce 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Evren Serhat Arslan, 21-25 Mart'ta Eskişehir'de düzenlenen 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük erkekler 70 kilo kategorisinde yarıştı.

Hem sağ hem de sol kolda altın madalyaya uzanan Arslan, babası adına düzenlenen turnuvadan alnını akıyla çıkmanın iftiharını yaşadı. Mutluluğunu yakınlarıyla ve Şener Arslan'ın öğrencileriyle paylaşan Evren Serhat Arslan, aynı zamanda yeniden milli takıma seçildi.

Arslan, mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ve ekim ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılıp, madalyalar kazanarak babasının adını yaşatmak istiyor.

Arslan: "Madalya kazanmak zorundaydım"

Milli sporcu Evren Serhat Arslan, AA muhabirine, kendisi ve ailesi için büyük önem taşıyan bu şampiyonaya iyi hazırlandığını söyledi.

Babası ve antrenörü olan Şener Arslan adına düzenlenen şampiyonada başarılı olmak için mücadele ettiğini anlatan Arslan, "Büyük erkekler 70 kilo kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma yeniden girmeye hak kazandım. Çok mutluyum. Böyle başarılar elde ederek Şener Arslan'ın adını yaşatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Bu şampiyonalar bizim için çok önemli. Biz kazandıkça Şener Arslan kazanacak." diye konuştu

Bilek güreşinde 22 yıldır çeşitli yarışmalara katıldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğum var ancak Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası benim için en zor turnuvaydı. Çünkü hocam, babam, arkadaşım yanımda yoktu. Bu benim için çok zordu. Eksikliğini takım olarak inanılmaz hissettik. Bu turnuvada madalya kazanmak zorundaydım. Çünkü Şener Arslan böyle isterdi. Çok şükür başardık. Daha iyilerini başarmak istiyorum. Hem Avrupa hem de dünya bilek güreşi şampiyonalarında madalya kazanmak istiyorum."