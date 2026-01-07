Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var

Haberin Videosunu İzleyin
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
07.01.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Haber Videosu

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen teknik sorumluların listesini açıkladı. Listede Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal ile 1. Lig'de iki kez gol kralı olan Taner Gülleri'nin yer alması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İKİ ESKİ GOL KRALI DA LİSTEDE

Açıklanan listede, bir dönem Süper Lig gol kralı olan Gökhan Ünal ile 1. Lig'de iki kez gol kralı olan Taner Gülleri'nin de bulunması gündem oldu.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamına dair şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

GOL KRALLARI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

TFF'nin açıkladığı sevk listesinde yer alan iki isim, geçmişteki başarılarıyla öne çıkmıştı:

  • Gökhan Ünal: Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
  • Taner Gülleri: 1. Lig'de iki kez gol kralı olmuştu.

Listenin tam hali için tıklayınız

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Ünal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    bu Gökhan Ünal Fenerbahçe'de futbolculuk yapmış olan Gökhan Ünal mı 12 6 Yanıtla
    Özkan Gül Özkan Gül:
    16 sene önce 3 3
    mehmet şahin mehmet şahin:
    fenerbahçe de 10 maç oynanmış 2 1
    m48sw8krzv m48sw8krzv:
    Ve Trabzonspor ve Kayserispor 2 0
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    GS fonu niy arastirmiyorsun çuvalla paralar dolaştı deniz bankda 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    WE ARE CLEAN. KUŞ YEMI 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu
7 yıldır aranan firari Bodrum’da yakalandı 7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı
Binanın kolonu çatladı İki apartman tahliye edildi Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi
Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:37:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.