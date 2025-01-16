BAL\'da Kayseri derbisi

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ikinci yarının ilk haftasında yapılacak olan Kayseri derbisinde Develigücü ile Yahyalıspor karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı start alıyor. BAL 4. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Kayseri derbisi oynanacak. Develigücü ile Yahyalıspor 3 puan için karşılaşacak. Develi İlçe Stadı'nda oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren iki takım da, sahaya galibiyete erişebilmek adına çıkacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Develigücü 1-0 kazanmıştı. Diğer yandan grupta hem Adana, hem Gaziantep, hem Hatay derbileri de oynanacak. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Şehit Kamil Belediyespor-Gaziantepgücü, Hatay Reyhanlıspor- Samandağ Gençlerbirliği, Develigücü-Yahyalıspor, Ceyhan 1967spor-Adana Adaletgücü, Osmaniye Bahçespor- Kilis Belediyespor, İnce Gençlikspor- Suvermez Kapadokya, Niğde Zengenspor- İmamoğlu Belediyespor maçları da oynanacak. Müsabakalar 19 Ocak Pazar günü oynanacak ve saat 14: 00'te başlayacak. - KAYSERİ