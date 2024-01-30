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Balıkesir'de binlerce kişi deve güreşini izledi - Son Dakika
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Balıkesir'de binlerce kişi deve güreşini izledi

Burhaniye'de belediyenin düzenlediği 19. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde yapılan deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. 230 devenin arenaya çıktığı güreşleri binlerce kişi izledi. Güreşlerde büyük heyecan yaşanırken, iki devenin taraftarları arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından önlendi. Daha sonra iki deve sahibi barıştırıldı.

Balıkesir\'de binlerce kişi deve güreşini izledi
30.01.2024 - 00:19,
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Balıkesir'de deve güreşini binlerce kişi izledi

BALIKESİR - Burhaniye'de belediyenin düzenlediği 19. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde yapılan deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. 230 devenin arenaya çıktığı güreşleri binlerce kişi izledi.

Burhaniye Güreş Arenası'nda düzenlenen güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Görevliler bazı develeri ayırmakta zorlanırken, kupa güreşlerinde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları verildi. Güneşli bir havada yapılan güreşlerde davul ve klarnetler çaldı. Güreşleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile İYİ Parti milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez ile CHP Balıkesir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratla güreş severler izledi. Güreşlerde büyük heyecan yaşanırken, iki devenin taraftarları arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından önlendi. Daha sonra iki deve sahibi barıştırıldı. Kupa takdim töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bütün konuklara hoş geldiniz derken, güreşlere ilginin çok fazla olduğunu söyledi. Başkan Deveciler, "Bugün hava çok güzel. Burhaniye'ye ye yakışır güreşler oluyor. Geçen yıl yapılan deve güreşleri Türkiye'nin en iyi deve güreşi seçilmiştir. Bunun için bir Burhaniyeli olarak Belediye başkanı olarak onur duyuyorum. Bugün de çok güzel güreşler oluyor. Herkese teşekkür ediyorum. Güreşlerimiz devam edecek" dedi.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol, "Bu sene 19. güreşimizi yapıyoruz. 8 aydır bu güreşe hazırlanıyoruz. Çok büyük hamleler yaptık. Onun için de bugün çok seyirci geldi. Güreşler çok güzel gidiyor. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil ise, "Güreşler dünde yapıldı. Bugün ikinci etap güreşler oluyor. Bu gün kupa güreşleri oluyor. Hava da çok güzel. Bu gün binlerce seyircimiz var. Antalya'dan Çanakkale kadar misafirimiz var. Çok güzel güreşler oluyor. Bütün deve sahiplerine teşekkür ediyorum. İyi bir ev sahipliği yapmaya çalıştık. Kusurumuz varsa af ola" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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