Balıkesirspor'un 1-1'lik beraberliğinde yönetim hakem Mücahit Karakurt'u suçladı - Son Dakika
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Balıkesirspor'un 1-1'lik beraberliğinde yönetim hakem Mücahit Karakurt'u suçladı

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Balıkesirspor\'un 1-1\'lik beraberliğinde yönetim hakem Mücahit Karakurt\'u suçladı
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak evinde kritik 2 puan kaybetti. Kulüp yönetimi, İstanbul bölgesi hakemi Mücahit Karakurt'un kararlarını eleştirerek takımın emeğinin hiçe sayıldığını savundu.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde 90+7'nci dakikada yediği golle Eskişehir Anadolu SF takımıyla 1-1 berabere kaldı. Evinde kritik 2 puanı bırakan kırmızı-beyazlılarda yönetim maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Balıkesirspor yönetimi, "İstanbul bölgesi hakemi Mücahit Karakurt'un verdiği ve vermediği kararlar, karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki etmiş, takımımızın emeğini ve alın terini hiçe saymıştır. Bu yönetim basit bir hakem hatası değil, Balıkesirspor'un sahada hak ettiği sonuca açık bir müdahaledir. Verilen ve verilmeyen kararlarla bir takımın emeğinin gasp edilmesini asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Karşılaşmada takdir haklarının ısrarla rakip takım lehine kullanılması, adaletli yönetim beklentimizi açıkça boşa çıkarmıştır. Sahada verilen mücadelenin ve hak ettiğimiz 3 puanın bu kararlarla elimizden alınmasını asla kabul etmiyoruz.

Balıkesirspor'un emeği, bir şehrin inancı ve bir takımın geleceği kimsenin keyfi kararlarına teslim edilemez. Hiç kimse bu kulübün hakkını çalabileceğini, bu şehrin sessiz kalacağını sanmasın. Balıkesirspor'un emeği üzerinden hesap yapanlar karşılarında bu camiayı bulacaktır. Bu sorumluluk gereği, hakkımızı yedirmeyeceğimizi ve peşini bırakmayacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Sahada kazandığımızın masa başında ya da hatalı kararlarla elimizden alınmasına sessiz kalmayacağız. Balıkesirspor'un hakkı yenmeyecek, emeği çalınmayacak, bu şehir sahipsiz bırakılmayacaktır."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Balıkesirspor'un 1-1'lik beraberliğinde yönetim hakem Mücahit Karakurt'u suçladı - Son Dakika
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