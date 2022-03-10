UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Maçın yayıncısı ise Exxen.
Real Madrid-PSG maçıyla uzun yıllar sonra mikrofonun başına geçen Ertem Şener, futbolseverlere bir sürpriz daha yapacak.
Dün akşamki Real Madrid-PSG maçının ardından Barcelona-Galatasaray karşılaşması da Ertem Şener'e teslim edildi. Futbolseverlerin büyük bölümü bu gelişmeyi olumlu karşıladı.
Sosyal medyadan bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak! - Son Dakika