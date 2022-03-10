Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak! - Son Dakika
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Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!

10.03.2022 15:29
Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!

Ertem Şener, yıllar sonra mikrofonun başına geçti. Real-Madrid PSG - Galatasaray maçını anlatacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Maçın yayıncısı ise Exxen.

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

ŞENER SÜRPRİZİ

Real Madrid-PSG maçıyla uzun yıllar sonra mikrofonun başına geçen Ertem Şener, futbolseverlere bir sürpriz daha yapacak.

OLUMLU KARŞILANDI

Dün akşamki Real Madrid-PSG maçının ardından Barcelona-Galatasaray karşılaşması da Ertem Şener'e teslim edildi. Futbolseverlerin büyük bölümü bu gelişmeyi olumlu karşıladı.

Sosyal medyadan bazı tepkiler:

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak
Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak
Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak
Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak
Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak
Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak
YORUMLAR
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Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar FC Barcelona, ??Galatasaray maçı öncesi son antrenmanı FC Barcelona, ??Galatasaray maçı öncesi son antrenmanı

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Son Dakika Spor Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak! - Son Dakika


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