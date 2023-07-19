Beğendiği fotoğraf yüzünden Galatasaray'dan gönderilen Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Beğendiği fotoğraf yüzünden Galatasaray'dan gönderilen Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

19.07.2023 09:56

Galatasaray altyapısında yetişen ve beğendiği paylaşım sonrası apar topar takımdan ayrılan Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe, 20 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna katıyor. İstanbul'a gelen Elmaz'ın sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'dan Fatih Terim ve Burak Elmas'ın dijital ortamda yaşlandırılmış bir fotoğrafını beğenmesinin ardından ayrılan Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Genç yıldız, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

İMZA İÇİN SAATLERİ SAYIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Bartuğ Elmaz, sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki futbolcu daha sonra sarı-lacivertlilere resmen imza atacak.

BEĞENDİĞİ PAYLAŞIM OLAY OLMUŞTU

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın, yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas'ın görüntüsünün yer aldığı, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" paylaşımı beğenmişti. Elmaz daha sonra sezon sonu takımdan ayrılarak Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

Bartuğ Elmaz'ın o dönem beğendiği paylaşım
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SON DAKİKA: Beğendiği fotoğraf yüzünden Galatasaray'dan gönderilen Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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