Mesut Özil'den Filistin'e destek: Ramazan orada farklı geçiyor - Son Dakika
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Mesut Özil'den Filistin'e destek: Ramazan orada farklı geçiyor

07.04.2023 14:48

Başakşehir forması altında yeşil sahalara veda eden Mesut Özil, sosyal medyadan Filistin için paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" şeklinde konuştu.

İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çirkin bir baskında bulundu. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Mescid'i Aksa'da Filistinli Müslümanların yaşadıklarına kayıtsız kalmadı.

DUA İSTEDİ

Filistin'de yaşananlara dikkat çeken dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin halkı için dua istedi.

Mesut Özil'den Filistin paylaşımı: Ramazan orada farklı geçiyor

"FİLİSTİN'DE RAMAZAN FARKLI"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemden 'Özgür Filistin' yazılı tişörti giydiği fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" notunu düştü.

YORUMLAR (4)
  • Gerginyo : Tamam tişört giyip dua edince İsrail bırakacak gücümüz yetiyor mu İsrail'le ABD ye Rusya ya Çin'e yok sadece laf Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: Filistin bu şekilde bir destek istemiyor, varsa gücün git müdahale et, yoksa kınadım, suskun kalamayız, sizinle beraberiz gibi hamasi sözler onların acısına ilaç olmaz. Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Normal birisi değilsin belli Süleyman 2 0 Yayından Kaldır
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Mesut Özil, Filistin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'den Filistin'e destek: Ramazan orada farklı geçiyor - Son Dakika


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