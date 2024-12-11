Başakşehir, Heidenheim'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Heidenheim'ı Ağırlıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Heidenheim ile karşılaşacak. Maç saat 20.45'te.

11.12.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.???????

Başakşehir'de eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Senegalli stoper Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Atakaş Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir 2 puana sahip, Heidenheim'ın 9 puanı bulunuyor

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, son iki maçından ise beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, son maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve yalnızca son oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Alman ekibi Heidenheim ise 9 puana sahip.

İlk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija'yı 2-1, ikinci maçında deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve üçüncü maçında deplasmanda Hearts'i 2-0 yenen Heidenheim, son karşılaşmasında ise sahasında Chelsea'ye 2-0 kaybetti.

Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Konferans, istanbul, Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Heidenheim'ı Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Heidenheim'ı Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.