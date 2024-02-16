Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü Verdi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 6. serisinin 8. toplantısını il genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Seçer, "Amatör spor kulüplerine 4 yılda toplam 19 milyon 641 bin TL yardım yaptık. Spora ve sporcuya destek gelecek dönemde de artarak devam edecek" dedi.

Toplantıya katılan temsilciler, Başkan Seçer'e belediyenin kent genelinde spor alanında yürüttüğü faaliyet ve projeler hakkında merak ettikleri soruları yöneltirken, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e; Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın eşlik etti.

Nakdi yardım ve malzeme yardımları sürecek

Başkan Vahap Seçer, 5 yıl boyunca amatör spor kulüplerine ve sporculara özellikle nakdi yardımlar konusuna ağırlık verdiklerine dikkat çekti. Seçer, amatör spor kulüplerine 4 yılda toplam 19 milyon 641 bin TL yardım yaptıklarını aktararak, "2024 yılında tabi ki bu bütçeyi anlamlı bir şekilde artırarak sürdüreceğiz. Mümkün olduğunca da en yüksek yardım miktarı ile sizlerin karşısına çıkacağız" diye konuştu. Nakdi yardım desteğinin müracaatlarının 30 Mart tarihinde sona ereceğini hatırlatan Seçer, destekten yararlanmak isteyen kulüp ve sporculara 30 Mart'a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Sadece nakdi yardım değil, zaman zaman malzeme taleplerine de cevap verdiklerini söyleyen Seçer, kulüplerin ve sporcuların en önemli sorunlarından birinin müsabakalara giderken yaşanan ulaşım sorunu olduğuna işaret etti. Bu tür konularda geç kalınmadan belediyeye başvurulduğu takdirde her türlü desteği sağladıklarını vurguladı.

"Spor, her şeyi bir araya getiren sihirli bir alandır"

Sporun topluma birçok faydası olan bir alan olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Başarılı sporcu demek, ülkenin, yaşadığı kentin tanıtımı demek. Spor demek; turnuvalar, müsabakalar demek. Dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insanların bir sporcuyu, bir takımı destekleme arzusuyla bir arada olması demek. İnsanları bir araya getirdiğiniz zaman kentte huzuru sağlarsınız. Spor bunları sağlayan çok önemli ve sihirli bir alandır" ifadelerine yer verdi.

"İmar planları bitti, spor sahaları ve tesisleri yapılabilecek"

Mersin Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki imar planlarının bitmesinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Seçer, yeni planlarda spor alanlarının belirlendiğini söyledi. Seçer, "Seçim bildirgemize futbol sahası ve semt sahalarını da ekledik. Merkez 4 ilçenin imar planı sorunu vardı, belediyemiz hepsini bitirdi. Yeni spor alanları çıktı. Akdeniz'in bize ait olan planlarını bitirdik. Şimdi Akdeniz Belediyesi bitirmeye çalışıyor. 3-5 ay içinde o da bitecek. Orada da yeni imarda spor alanları çıkacak. O alan hangi belediyeye aitse futbol sahası, spor tesisleri yapabilecek. O açıdan da kısmen rahatladık. Çünkü spor sahası yapacak alanlarımız yoktu. Bu imar çalışmalarından sonra onları da bitirdik" şeklinde konuştu.

"Bizim dönemimizde bisiklet yolları göz önüne çıktı"

5 yılda 148 kilometre bisiklet yolunun yapımını tamamladıklarını aktaran Seçer, "Bizim dönemimizde bisiklet yolları daha da göz önüne çıktı. Yeni açtığımız bulvarlara, ölçüleri uygun olan her yere yapıyoruz" dedi. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için kent genelinde organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Seçer, Tour Of Mersin, Kleopatra Bisiklet Festivali gibi birçok etkinliği hayata geçirdiklerini anlattı. Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Mersin'in Eurovelo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na dahil edileceğini ifade eden Seçer, "Bu çok önemli bir çalışma. Bu ağın içerisinde olmamız Mersin'in tanıtımı için muazzam olacak. 3 yıldır bu işi takip ediyoruz. Bisikletçiler bu güzergahı kullansın, Mersin tanınsın ve gelişsin istiyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları yaptık" diye konuştu.

"Müftü Deresi Yaşam Parkı önümüzdeki 5 yılda Mersinlilere yapmayı söz vereceğim çalışmalardan bir tanesidir"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'e kazandırılacak olan Babil Su Sporları Merkezi hakkında da konuşan Seçer, "Orada kano, kürek, yelken birimleri, cankurtaran kursları gibi birçok faaliyet olacak. Herkese hitap eden çok güzel bir mekan oldu" dedi. Gelecek dönemde hayata geçirilecek önemli projelerden biri olan Müftü Deresi Yaşam Parkı ile ilgili de katılımcıları bilgilendiren Seçer, "500 dönüm bir alan var. Bu muazzam ve çok sayıda fonksiyon yükleyebileceğimiz bir alan. Nasıl Kültür Park'ta basketbol potaları, tenis kortları, ayak tenisi alanlarımız var ise orada da her yaşa uygun birçok fonksiyon olacak. Bu da önümüzdeki 5 yılda Mersinlilere yapmayı söz vereceğim çalışmalardan bir tanesidir" sözlerine yer verdi.

"Vahap Bey'in spora bakış açısı son derece olumlu"

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş da bu tür toplantıları önemli bulduğunu dile getirerek, "Özellikle spor camiası buluşmaları bizi son derece mutlu etti. Amatör spor, gönül işi. Vahap Bey'e baktığımız zaman spor adına kentte güzel şeyler yaptığının farkındayız, spora bakış açısı son derece olumlu. Kulüplerimize yapılan nakdi yardımlar, ulusal ve uluslararası derece yapan sporcularımız, antrenörlerimizin ödüllendirilmesi, zor durumda olan kulüplerimiz; özellikle gençlik kulüplerimize çok büyük rahatlama getiriyor. Bu her yıl artarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu toplantılar sayesinde kulüpler kendini rahatça ifade edebilir"

Mersin Ampute Futbol Kulübü Başkanı Ali Yanaç ise Başkan Vahap Seçer'in göreve geldiğinden bu yana yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyerek, "Başkanımızın Ampute Futbol Kulübü ve diğer amatör kulüplere vermiş olduğu destekler göz önünde. Bu toplantıların da verimli sonuçları olur, daha önce kendini ifade edememiş kulüpler de kendilerini daha rahat ifade edebilir. Bunun da çok olumlu sonuçları olur" ifadelerine yer verdi. - MERSİN