Basketbol Süper Lig'de 8. ve 10. hafta heyecanı!

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

Yarın:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray (Gazanfer Bilge)

18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

20.30 Bursaspor Yörsan- Karşıyaka (TOFAŞ)

1 Aralık Pazar:

15.30 Yalovaspor Basketbol- Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)

18.00 Mersinspor- Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)

20.30 Anadolu Efes- Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

1 Aralık Pazar:

15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)

2 Aralık Pazartesi:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)