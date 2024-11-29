Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)
Yarın:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray (Gazanfer Bilge)
18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
20.30 Bursaspor Yörsan- Karşıyaka (TOFAŞ)
1 Aralık Pazar:
15.30 Yalovaspor Basketbol- Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)
18.00 Mersinspor- Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)
20.30 Anadolu Efes- Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
1 Aralık Pazar:
15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)
16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)
2 Aralık Pazartesi:
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Lig'de 8. ve 10. hafta heyecanı! - Son Dakika
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