Ünlü Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ünlü Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti

Ünlü Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden basketbolcu İlkan Karaman'ın cenazesi yarın Tekirdağ'da defnedilecek.

09.09.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 8 Eylül Pazar gecesi saat 02.30 sıralarında 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Ö.'nün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden basketbolcu İlkan Karaman, memleketi Tekirdağ'da yarın toprağa verilecek. Karaman'ın vefat ettiği Marmaris Devlet Hastanesi'ne gelen ailesi, talihsiz basketbolcunun cenazesini teslim alarak havayoluyla İstanbul'a götürdü. İlkan Karaman'ın cenaze namazı yarın Tekirdağ Kapaklı Karaağaç Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak. Doğa ve dalış sporlarını çok sevip Datça'ya yerleşme kararı alan milli basketbolcu, ikamet ettiği İzmir'den bu ilçeye eşyalarını taşıdığı ilk gece trafik canavarına kurban olmuştu. Karaman'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü Emre Ali Ö., ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Vefatıyla basketbol camiasını yasan boğan 1990 doğumlu İlkan Karaman, kariyerinde iki farklı dönemde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti. Ülkemizi Fransa'da Cholet ve Antibes, Tayvan'da Formosa Taishin Dreamers takımlarında da temsil eden Karaman, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'da da oynadı. 2.06 boyundaki İlkan Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2'nci tur 57'nci sıradan seçilmesine rağmen NBA'de forma giymedi. Basketbolun yanı sıra doğa sporlarıyla da uğraşan Karaman'ın doğa, dalış, zıpkınla avcılık ve antrenman videolarını paylaştığı sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyordu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Tayvan'da oynadığı dönemde bir maçta 46 sayıyla Asya'da sayı rekoru kırarak tarihe geçen yıldız basketbolcu, bu ülkede forma giyerken 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri sonrasında kulübüyle birlikte yardım toplamıştı. İlkan'ın takımı Formosa Taishin Dreamers, iki iç saha maçının tüm hasılatını depremzedelere bağışlamıştı. Doğayı ve hayvanları çok seven eski milli basketbolcunun ölmeden önce Instagram hesabından paylaştığı son video da yürekleri dağladı. Kano yaparken çektiği videoda, "Büyüleyici bir rüyanın içinde miyim? Bir yanımda ay diğer yanımda inanılmaz bir gün batımı… Rica etsem beni bu rüyadan uyandırır mısınız? Çünkü bu gerçek olamaz" sözleri sevenlerini derinden etkiledi. İlkan Karaman için tüm eski kulüpleri ve basketbolcular paylaşım yaptı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, İlkan Karaman, Basketbolcu, Tekirdağ, Ünlüler, Karaman, trafik, Güncel, Datça, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement