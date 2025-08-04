Bengisu Avcı, Ocean\'s 7\'yi Tamamlayan İlk Türk

MİLLİ ultra maraton yüzücümüz Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek Ocean's 7 rotasını tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Japonya'da gerçekleşen bu önemli geçişle birlikte Bengisu Avcı, Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 3 Ağustos Pazar gecesi saat 22.30'da Japonya'nın Kodomari bölgesinden okyanusa giren Bengisu, yaklaşık 15 saat süren insanüstü bir mücadele sonunda Hokkaido kıyılarına ulaştı. Bu üstün mücadeleyle Bengisu Avcı, Ocean's 7 parkurundaki son etabı da tamamlamış oluyor.

Ocean's 7, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ve her biri farklı doğal zorluklar barındıran yedi ikonik kanal geçişinden oluşan bir ultra maraton yüzme serisi. Bu parkur, yüzme dünyasının en prestijli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Bengisu Avcı'nın son etabı olan Tsugaru Kanalı, yer yer 12 kilometreye ulaşan güçlü akıntılarıyla yüzücüleri zorlayan bir etap olarak öne çıkıyor. Azimle son etabını tamamlayan Bengisu Avcı, geçişin son dakikalarını izleyen herkese büyük bir heyecan yaşatarak ilham kaynağı oldu.

Bengisu Avcı, bu tarihi yolculuğu yalnızca sportif bir hedef olarak değil, iklim değişikliğine dikkat çekmek için de gerçekleştirdi. "Gelecek neden bir risk olsun ki?" mottosuyla yüzerek hem doğaya hem de gelecek nesillere olan sorumluluğunu hatırlattı.

SAATLERCE AKINTIYLA BOĞUŞTU

Bengisu Avcı, direkt Hokkaido'ya doğru yüzmek yerine planladığı gibi önce akıntıyı soluna aldı ve saatler süren çabayla kanalın ortasına ulaşmayı hedefledi. Bu bölümde adeta bir dağcı gibi dalgalara tutunarak ilerleyen milli yüzücü, saat sabah 07.00 sularında, yani tam 8 saat 30 dakika sonra kanalın ortasına vardı. Burada ise etabın zor olan diğer yüzü kendini gösterdi. Bengisu Avcı, Tsugaru'nun güçlü akıntılarının sürükleme etkisini yenmek için dalgalar ve rüzgar ile yeni bir mücadeleye başladı. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, saat 10.00'a kadar bu güçlü akıntıyla boğuştuktan sonra Hokkaido'ya yönelip kulaç atmaya başladı. Ancak bitime sadece 3 kilometre kala güçlü akıntıya kapıldı ve bir anda kıyıdan 14 kilometre uzaklaştı.

ZAMANA KARŞI AMANSIZ MÜCADELE

Bu sırada kaptan kısa sürede yeniden rotaya oturmadığı taktirde Bengisu Avcı'yı "Cut-Off" adı verilen süre sınırı nedeniyle tekneye alacağını iletti. Çünkü; Tsugaru Kanalı'ndaki kurallar gereği sporcuların gün batımı sonrasında tehlikeler nedeniyle yüzmesine izin verilmiyor. İnsanüstü bir çaba sarfeden Bengisu Avcı, varışa kalan 14 kilometrenin ilk bölümünü müthiş bir hızla yüzmeye başladı. Onunla beraber suya giren ancak geride kalan diğer iki yüzücü, bu esnada kaptanlar tarafından teknelerine geri alındı.

HER KULACI, ÖNCEKİNDEN HIZLI

Bengisu Avcı, bu bölümü inanılmaz bir hızla yüzmeye devam etti. Güneşin batması; yani sürenin dolmasına dakikalar kala Bengisu Avcı, kulaçlarını iyiden iyiye hızlandırdı. Tekne ekibinde yer alan Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıcı ile fizyoterapist Aslı Vural, bu dakikalarda temposunu ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla Bengisu'ya sürekli destek oldular. Bitime 30 dakika kala, Bengisu Avcı, karaya sadece 2 kilometre uzaklıktaydı. Bitime 15 dakika kala mesafe, 1.2 kilometreye indi. Bengisu yaklaşık 15 saatlik maratonun sonunda Hokkaido'ya adım attı ve Türk bayrağını ellerinin arasında kaldırarak Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk olarak adını tarihe yazdırdı.

OCEAN'S 7, YEDİ YIL ÖNCE BAŞLADI

3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçerek Ocean's 7 mücadelesinin ilk adımını atan Bengisu Avcı, ardından sırasıyla Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı'nı geçti. Hepsini birer birer geride bırakan yüzücü, son olarak dünyanın en zorlu kanalı olan Tsugaru'yu da tamamlayarak Türk yüzme tarihinde bir ilki başardı.