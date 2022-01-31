Beşiktaş, Antalya kampının altıncı gününde sağanak altında çalıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kampın altıncı gününde çalışmalarına devam etti. Sağanak altında yapılan taktik ağırlıklı idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrılan Rachid Ghezzal dışında kamp kadrosunda yer alan diğer futbolcular antrenmanda yer aldı.
Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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