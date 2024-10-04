Beşiktaş Avrupa'da Sınıfta Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Avrupa'da Sınıfta Kaldı

Beşiktaş Avrupa\'da Sınıfta Kaldı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax ve Frankfurt'a yenilerek kötü bir performans sergiledi.

04.10.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş kaleci Santos'u geçemedi

Ligde az Avrupa'da çok gol yiyen defans

Ali DANAŞ, - BEŞİKTAŞ Avrupa Ligi'nde kötü bir gidişata sahip oldu.

Avrupa Ligi'nin yeni formatında 8 farklı takımla maç yapacak olan siyah beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olduktan sonra, dün akşam da kendi evinde E. Frankfurt'a 3-1 yenildi.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca üstün olan Van Bronckhorst'un öğrencileri, bir türlü kaleci Santos'u geçemedi. 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven İmmobile'nin penaltısını kurtardıktan sonra kalesinde adeta devleşti ve 6 net gol pozisyonunda daha Beşiktaş forvetlerine gol şansı tanımadı. Buna karşılık siyah beyazlıların kalesine 3 kez gelen Frankfurt hücumcuları, (biri penaltı olmak üzere) bu atakların 3'ünü de gole çevirmeyi başardı.

LİGDE AZ, AVRUPA'DA ÇOK GOL YİYEN DEFANS

Beşiktaş her ne kadar ligde başarılı bir performans gösterse de Avrupa'da aynı başarıyı tekrarlayamıyor.

Elemelerle birlikte 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 11 gol yerken sadece 9 gol attı ve -2 averajı gördü. Siyah beyazlılar ligde ise defansif anlamda daha iyi bir görüntü sergilerken 6 maçta 4 gol yedi. Beşiktaş bu 6 maçta rakip ağlara 14 gol attı ve +10 averaja sahip oldu.

Kaynak: DHA

Frankfurt, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Avrupa'da Sınıfta Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:49 Norveç’te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
20:23 Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 13:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Avrupa'da Sınıfta Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement