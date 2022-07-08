Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bayramlaşma töreninde helallik istedi Açıklaması

Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, herkesten haklarını helal etmelerini istedi.

Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni Beşiktaş Vodafone Park Stadı'ndaki Divan White Paper Salonu'nda gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı törene, kulüp yöneticileri, eski yöneticiler, kulüp üyeleri, taraftarlar ve sporcular katıldı.

"Biz koca bir aileyiz, milyonluk bir aileyiz"

Burada bir konuşma yapan Çebi, bütün Beşiktaşlıların bayramını kutlarken, "Biz koca bir aileyiz, milyonluk bir aileyiz. Burada sadece onlarca, yüzlerce kişi var ama her birinin binlerce, on binlerce kişiyi temsil ettiğini ve onların adına burada olduğunu biliyoruz. Aile olmak, birlik ve beraber olmayı gerektiriyor." dedi.

Daha önce Beşiktaş'ta bu senenin birlik beraberlik senesi olmasını amaçladığını ifade ettiğini hatırlatan Çebi, şöyle devam etti:

"Tabii ki orada bir eksik ifadem var. Bu sene değil, bütün seneler Allah bize inşallah birlik ve beraberlik içinde olmayı nasip etsin. Bu sene, onun başlangıcı olsun inşallah. Bayramlar genelde dargınlıkların son bulduğu günler olarak örf adetlerimizde, inançlarımızda yer alır. Herkesin, bütün Beşiktaşlıların bana olan kırgınlıkları varsa, küslükleri varsa, beni affetmelerini ve hoşgörüyle yaklaşmalarını diliyorum hepsinden. Benim de olanlar varsa, ben de onlara hakkımı, hukukumu helal ettim. Bu bayramlaşmayı müsaadenizle bütün Beşiktaşlılarla bir helalleşme olarak yapmak istiyorum. Burada olanlarla da olmayanlarla da. İfade etmek istiyorum, bir çok arkadaşım burada, eski yöneticilerim var, çok sevindim onları burada gördüğüm için. Tanıdığım dostlarım, yakınlarım var. Telefonda mesajlaştığım, görüştüğüm, maalesef hiç görmediğim ama ilk defa burada gördüğüm arkadaşlarım var. Çok değişik bir duyguymuş. Telefonda görüşüyorsunuz ve mesajlaşıyorsunuz ama kim olduğunu bilmiyorsunuz, burada kendisini tanıtınca ayrıca bir keyif alıyorum, onu da belirtmek istiyorum. "

"Bizler faniyiz ve gidiciyiz"

Beşiktaş için gayret edip çalıştıklarını ve nöbeti kendilerinden sonraki arkadaşlarına devredeceklerini aktaran Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, koca camia, 120 yıllık camia. Görüyorsunuz ki bizler faniyiz ve gidiciyiz ama bizden sonra çocuklarımız ve bir çok Beşiktaşlı bu camia ayakta kaldığı müddetçe belki bu mabette veya başka yerde birbirleriyle kucaklaşacaklar. Onun için her birimiz, belki çok yakınlarımızı kaybettik, belki annelerimiz, babalarımız, belki tribünde maç seyrettiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Hepsi bugün aramızda değil ama farkında mısınız Beşiktaş hala burada. Bu işin bütün güzelliği bu. Camia olmak, bu değerli markanın arkasında durmak, bu değerli markanın yaşamasını sağlamak için verilecek mücadelede bizlere de, bizlerin de kulüp başkanlarına destek olmamız gerektiğini artık bu camianın büyüklüğü için kabul etmek zorundayız."

Beşiktaşlı sporcular, çalışanlar ve en yaşlı üyeler

Kürsüye Beşiktaş Atletizm Takımı'ndan iki genç sporcuyu çağıran Çebi, Balkan Şampiyonası'nda koştuğu 1500 metre dalında altın madalya kazanan Şilan Ayyıldız ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında düzenlenecek 3 bin metre engelli yarışında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Ezgi Kaya'yı kutladı.

Sporcuların Beşiktaşlı ve kadın olmalarını önemsediklerini vurgulayan Çebi, "Biliyorsunuz kadınlar Beşiktaş'ta çok kıymetli, baş tacı. Öncelik onların." derken, sporculara, "Siz kendinizi tanıtır mısınız? Başarınızı da söyleyin, çekinmeyin, biraz gurur duyun kendinizle." şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi daha sonra kürsüye, 52 yıldır kulüpte görev yapan tarih ve müze danışmanı Zülal Gök ile salonda bulunan en yaşlı kulüp üyesi 79 yaşındaki İsmail Duran Kurt'u çağırdı. Gök ve Kurt, Beşiktaşlılara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Son olarak gelecek yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Beşiktaş'ın da 120. yılı olduğuna işaret eden Çebi, "Dolayısıyla başarılı olmak istiyoruz. Birlik beraberlik içinde, mutluluk içerisinde, Allah inşallah nice 120 seneleri Beşiktaş'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığını inşallah bizlere, torunlarımıza, çocuklarımıza görmeyi nasip eder. Vatanımız, milletimiz ve Beşiktaşımız var olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.