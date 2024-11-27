Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti. Arat'ın bu görevini Hüseyin Yücel devralacak.

FUTBOL A.Ş'DEN İSTİFA ETTİ, YERİNE HÜSEYİN YÜCEL ATANDI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti. Yapılan KAP açıklamasında "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.

HASAN ARAT'IN BAŞKANLIĞI DEVAM EDİYOR

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş'den istifa etti. Arat'ın "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı" devam ediyor. Siyah-beyazlıların Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti. Futbol operasyonunu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez ve Mete Vardar üstlenecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

GECE YARISI PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Siyah-beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar dün gece ayrılmıştı. Bu ayrılıklar camiada büyük ses getirmişti. Öte yandan Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile de yol ayrımına gidildi.