Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

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Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da Futbol A.Ş'den istifa etti. Arat'ın "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı" devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.

27.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:22
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti. Arat'ın bu görevini Hüseyin Yücel devralacak.

FUTBOL A.Ş'DEN İSTİFA ETTİ, YERİNE HÜSEYİN YÜCEL ATANDI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti. Yapılan KAP açıklamasında "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.

HASAN ARAT'IN BAŞKANLIĞI DEVAM EDİYOR

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş'den istifa etti. Arat'ın "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı" devam ediyor. Siyah-beyazlıların Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti. Futbol operasyonunu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez ve Mete Vardar üstlenecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

GECE YARISI PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Siyah-beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar dün gece ayrılmıştı. Bu ayrılıklar camiada büyük ses getirmişti. Öte yandan Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile de yol ayrımına gidildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hüseyin Yücel, Samet Aybaba, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ramazan Sarac:
    onurlu adamların yapacağı bizim Ali Koç da olmayan özellik 126 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ali koçun haberi varmı 89 4 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Artık bu işin adını koyalım... :) Resmi olarak ali ye satın, ama yıldızları kaptırmayın valla kendi logolarına eklerler :D:D:D 85 3 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Darısı Ali Koç a inşallah... 52 4 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    yöneteceğiniz Beşiktaş bu kadar olur 39 3 Yanıtla
  • Davut İdiz:
    Fikret orman hemen göreve 20 19 Yanıtla
  • Murat Özdil:
    Çok geç kalınmış bir istifa bence. Hemen arkasından Gio’da istifa etmelisi. Serdar hoca takımın başına geçsin.. 25 12 Yanıtla
  • FIRAT:
    Darısı Fenerbahçe nin başına 31 3 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Koç holding izin vermiş anlaşılan. Yerine gelecek olan da birilerinin salıncağına i, tahteravallisine binmez inşallah 25 4 Yanıtla
  • Muhammed Korkavuş:
    Ulan gerçekten İşiniz gücünüz reklam boş yapmaktan başka bir şey değil Galatasaray Gerçekleri yazar gerçekleri de sadece Galatasaray yazar bu lafı boşuna söylemiyoruz hepiniz şanslısınız ki Galatasaray'ın tarihinde yer aldınız ama kara leke olarak Siz de ilginiz değilsiniz sadece iyinin içindeki kötüsünüz başka bir rütbe yok 21 4 Yanıtla
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